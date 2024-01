AMLO reconoce que no ha podido limpiar de corrupción al ISSSTE

"No hemos podido terminar de limpiar el ISSSTE, cuánto tiempo llevamos, porque lo hicieron pedazos, entregaron por partes a grupos de intereses a empresas donde están exfuncionarios del ISSSTE, desde laboratorio si se requiere un análisis hasta ambulancias los manejan privados".

En conferencia de prensa, el Jefe del Ejecutivo señaló que se trabaja en cómo integramos todos esos servicios subrogados para que sea un servicio público.

"Hay dos cosas o el funcionario no se atreve, porque la instrucción es que el servicio lo otorgue el ISSSTE, no un servicio subrogado, carísimo, por alguna razón no ha podido y la otra es cierto temor, porque se dice: ´no, si cancelas el contrato se te van a morir los enfermos, ¿qué no pueden hacer en tanto se recupera el servicio un acuerdo con el Seguro para que los trabajadores del ISSSTE que requieren ser atendidos en tanto se resuelve?".