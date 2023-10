Dice Edil de Acapulco: 'No es robar, es cohesión social'

CHILPANCINGO, México.-Como "cohesión social" calificó la Alcaldesa de Acapulco, Abelina López Rodríguez, los robos de pobladores en tiendas de conveniencia ante la crisis por el huracán "Otis".

"Yo no le llamo robar, yo le llamo cohesión social, yo no le llamo robos, quizá no es lo mismo que tiene el estómago lleno al que no lo tiene lleno", sostuvo la morenista cuando se le preguntó sobre los saqueos.

En entrevista con reporteros, la Edil afirmó que las fuerzas de seguridad sí han evitado robos. Contó que este jueves una persona pretendía robarse un automóvil, pero fue detenida.

"Eso es mano dura, no puede ser que roban y no pasa nada", señaló sobre el hurto de artículos que no son alimentos. Respecto a los saqueos de objetos en las tiendas departamentales, aseguró que su Gobierno, el estatal y federal "no toleran nada".

REFORMA publicó este viernes que la falta de apoyos en la zona de Renacimiento, uno de los accesos a este puerto, recrudeció el saqueo a bodegas de alimentos.

Decenas de personas accesaron a la planta de La Costeña para sustraer miles de latas de distintos productos. La rapiña se realizó frente a militares.