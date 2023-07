El MC no descarta alianzas para 2024

Movimiento Ciudadano (MC) no descarta una alianza electoral rumbo a los comicios presidenciales de 2024, aseguró su coordinador nacional, senador Dante Delgado Ranauro, pero reiteró que aún no son los tiempos.

"No (se descarta que vayan en alianza). Se descarta que anticipemos ejercicios que no se han dado y en el que están violando otros sus propios procedimientos al querer anticipar candidaturas que no lo son, haciendo debate mediático de algo que no existe".

En entrevista, al término del seminario "México, Soberanía y Globalización, realizado en Tijuana, Baja California, el senador Delgado recordó que el proceso electoral ni siquiera ha iniciado, pero MC construye una gran alianza en todo el país con la ciudadanía.