No cumplirá México sus metas de energía limpia

México no cumplirá con sus metas de energía limpia hasta dentro de 13 años. Un documento oficial de la Secretaría de Energía publicado esta semana muestra que el país ya se ha quedado por debajo de los objetivos para 2021 e incumplirá la meta de 2024. Los incumplimientos continuarán durante más de una década. El Gobierno responsabiliza a la pandemia y a una "parálisis legal" provocada por las empresas. No menciona que, en aras de la llamada "soberanía energética", las autoridades han frenado la entrada en operación de nuevas centrales, han cerrado canales de inversión y han promovido iniciativas para privilegiar a las plantas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), sean o no más contaminantes.