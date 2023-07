Niño interrumpe sesión en Zoom para denunciar maltrato de maestra

CIUDAD DE MÉXICO.- Iker es un niño que se volvió viral en redes sociales, luego de interrumpir una videollamada en Zoom para denunciar a su maestra por agresión y maltrato psicológico.

Por medio de TikTok, el usuario @dailenofficial compartió el video donde se aprecia el momento en que el menor exhibe a su maestra en una sesión de Gobernación.

"Hoy se cumplen tres meses en los que yo no he podido tener acceso a la educación. Mi maestra Gabriela Guzmán Medina en más de una ocasión me agredió verbal y psicológicamente", reveló.

Aunado a ello, acusó que la escuela, en la que está inscrito, encubrió a la maestra Gabriela Guzmán Medina. "La escuela en la que estoy inscrito la encubrió (a la maestra) para que pudiera seguir trabajando de manera normal donde las únicas consecuencias las he llevado yo por ser niño, por no poder defenderme y porque mi voz no tiene valor", expresó.

En tanto, lamentó: "Mi agresora es feliz, a pesar de que existe un protocolo que dice que una maestra violenta debe ser retirada de su cargo".

Finalmente, pidió a las autoridades y a quienes peleen por sus derechos que le ayuden a seguir ganando diplomas de primer lugar y a que su escuela y la de los demás sea un lugar seguro.

¿Qué opinaron en redes sociales?

Hasta el momento, el video cuenta con 4.8 millones de reproducciones, más de 667 mil "likes" y miles de comentarios por parte de usuarios de la red social.

"Soy feliz de que estás nuevas generaciones ya no se callan", "Siendo maestra, no puedo comprender como hay docentes que dañan a los niños", "Yo con nudo en la garganta, que hermoso niño", "Tqm Íker, tu voz representa a muchos", son algunas reacciones de internautas.

¿Cómo denunciar maltrato en la escuela?

La Secretaría de Educación Pública (SEP) cuenta con la página de Internet www.acosoescolar.sep.gob.mx y la línea telefónica 01 800 11 22676 para atender, prevenir, denunciar y dar información sobre el acoso escolar que se presenta en diversos centros escolares del país.

El sitio web está conformado por las secciones: Alumnos, Docentes, Familia y Lo que Debes Saber; en cada una de ellas se explica qué es el acoso escolar, quiénes participan y cómo reconocerlo. Así también se exponen algunas alternativas para resolver conflictos de forma pacífica.