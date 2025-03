Compatibilidad de Netflix en celulares

¿Te ha pasado que quieres abrir Netflix en tu celular y de repente aparece el mensaje "Netflix ya no está disponible en este dispositivo"?

Sin duda, es un mensaje que puede "bajonearnos" si nuestra intención era pasar todo el día viendo series o películas.

La aparición de este mensaje "significa que ya no podrás usar este dispositivo con Netflix o que no podrás hacerlo después de una fecha específica", explica la plataforma. Pero, esto no significa que tu cuenta o membresía de Netflix tenga problemas.

Por ello, es importante estar al tanto sobre qué celulares sí son compatibles con Netflix. La misma plataforma ofrece una página web en donde se da a conocer esta información, pero, si aún no la conoces aquí te decimos cuáles son los dispositivos que admiten Netflix.

Celulares que sí admiten Netflix

De acuerdo con el Centro de Ayuda de Netflix, hay ciertos celulares que no pueden descargar o usar la plataforma si están "rooteados" o utilizan una versión modificada del sistema operativo de Android. En estos dispositivos puede que la app no funcione o funcione de manera incorrecta.

En este sentido, Netflix señala a los celulares con la versión SO de Android 5 (Lollipop) o posterior. Para obtener la versión más actualizada debe tener instalada la versión del SO de Android 7 (Nougat) o posterior, en caso de ser un Samsung Galaxy.

Si tu celular cumple con las características anteriores, no tendría ningún problema en cargar Netflix. Sin embargo, para verificar que tu celular es compatible, la plataforma ofrece en su Centro de Ayuda un buscador en el que debes poner el nombre de tu dispositivo o el nombre del fabricante.

De la misma manera, ofrece una opción de contacto para resolver dudas sobre los dispositivos.

¿Por qué Netflix deja de funcionar para algunos dispositivos?

La plataforma de streaming señala que siempre trabajan de forma continua para "ofrecer una experiencia uniforme, segura y de alta calidad" por lo que si un dispositivo ya no recibe las actualizaciones necesarias de su fabricante o ya no es compatible con los requisitos técnicos más recientes, es posible que Netflix deje de funcionar.

En este sentido, lo único que le queda al usuario es buscar un dispositivo que sí sea compatible con la plataforma de streaming.