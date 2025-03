Conflicto por nepotismo en la Cámara de Diputados de México

CIUDAD DE MÉXICO.- Ricardo Monreal y Gabriela Jiménez, coordinador y vicecoordinadora de Morena en la Cámara de Diputados, continuaron ayer el intercambio verbal por las negociaciones con otras bancadas para modificar la minuta sobre nepotismo, que finalmente se aprobó sin cambios el pasado martes.

Monreal reconoció que legisladores de su bancada negociaron a sus espaldas una modificación para regresar la prohibición del nepotismo a 2027 y vetar a "los López" por 10 años.

Por la mañana, en el Taller de Lectura, indicó que, sin autorización, integrantes de su fracción ofrecieron 100 votos al PAN para revertir los cambios que los senadores Adán Augusto López y Manuel Velasco impulsaron para aplazar la prohibición hasta 2030.

"Los buscaron sin autorización del grupo, que esa es otra cosa, y les dijeron ´traigo 100 votos...´. A mí me lo dijo (Federico) Döring: ´100 votos nos ofrecieron y nosotros les dijimos, sí, a cambio de que los López estén 10 años fuera´.

"¿Pero cómo vas a negociar tú?, ¿por qué vas a negociar?, ¿por qué?", cuestionó el líder morenista.

Monreal no dio nombres, pero el domingo pasado, en un comunicado, la vicecoordinadora de la bancada, Gabriela Jiménez, informó que estaba conversando con las fuerzas políticas para revertir las modificaciones aprobadas por el Senado.

Ayer, Jiménez señaló que no necesitaba pedirle permiso a Monreal para negociar modificaciones.

"Nosotros, como vicecoordinadores, en el reglamento tenemos la función de poder hacer vínculos con cualquier otra fuerza. No necesitamos pedir permiso, de hecho, ningún diputado necesita pedir permiso para poder hacer cualquier vínculo", sostuvo.

La diputada agregó que buscó a Monreal para platicar acerca de la necesidad de modificar la minuta, pero no pudo localizarlo.

"No lo pude ver, yo no lo pude localizar, eso sí es verdad, es un hecho", dijo.

Detalló que buscó a las bancadas del PT, del PRI, de MC y del PAN para pedirles apoyar el proyecto original de la Presidenta Claudia Sheinbaum, pero fue el coordinador de Acción Nacional, Elías Lixa, quien le pidió revisar la propuesta que ya habían presentado, pues la mayoría no había querido discutirla en comisiones.

Rechazó que se comprometiera a apoyar una reserva para dejar fuera a "los López" por 10 años, como afirmó Monreal por la mañana.

No obstante, en conferencia posterior, Monreal desconoció lo dicho antes y aseguró que no habló con Döring.

"No sé de qué me habla. La verdad es que soy un hombre de los clásicos y no he hablado con Federico Döring. Tendría que preguntarle a él con quién habló. No sé de cuáles 100 votos, y tampoco sé de los apellidos López", dijo.