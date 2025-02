Félix Salgado y Monreal reiteran su apoyo a reforma contra nepotismo

Los senadores de Morena Félix Salgado Macedonio y Saúl Monreal Ávila expresaron su respaldo a la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum para impedir el nepotismo electoral, pero también dijeron tener una larga trayectoria en la política.

En entrevistas por separado, Salgado Macedonio, padre de la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, y Monreal Ávila, hermano del gobernador de Zacatecas, David Monreal, reconocieron la importancia de cerrar el paso a quienes pretendan heredar sus cargos a familiares.

El legislador guerrerense aclaró que él ni siquiera ha levantado la mano para competir por la gubernatura de su estado.

"Yo estoy a favor de la iniciativa y aparte yo no he dicho que quiero ser candidato a gobernador, de ninguna manera. En Guerrero está gobernando Evelyn Salgado Pineda, que está colocada en los primeros lugares como una buena gobernadora, pero a ella no la puse yo, a ella la puso el pueblo. Es muy distinto, diferente al nepotismo, ¿por qué?, porque esos son cargos de elección popular y los elige el pueblo, lo establece el artículo 39 constitucional, todo poder dimana del pueblo, pero no es mi caso y yo no estoy levantando la mano ni diciendo ´quiero´, ni diciendo ´voy´", señaló.

Salgado Macedonio insistió en que apoya la propuesta contra el nepotismo electoral y recalcó que si quisiera ser gobernador, se esperaría un sexenio más para no caer en los supuestos que contempla la iniciativa de reforma.

- ¿Cuándo entraría en vigor esta reforma?, se le preguntó.

- Que entre ya, al otro día, yo no tengo ningún inconveniente, ¿para qué nos esperamos hasta el 2030?, de una vez, yo estoy a favor, repito, estoy a favor, y mira, y si yo tuviera alguna aspiración para gobernar Guerrero, yo estoy bastante joven, yo me espero, apenas tengo 68 años.

El llamado "Toro sin cerca" aclaró que el nepotismo ya está tipificado como delito, "está en el Código Federal, por lo tanto, yo también estoy respaldado en cuánto el artículo 35 y 39 constitucional, que salvaguardan las garantías individuales, políticas y de derechos humanos de todo ciudadano mexicano. Todo ciudadano mexicano tiene derecho a votar y ser votado y esto en el artículo 35 no se puede eliminar, eso no se puede quitar, pero yo estoy a favor de que se elimine el nepotismo y se castigue conforme a la ley".

Por su parte, el senador Saúl Monreal Ávila reconoció a la presidenta Claudia Sheinbaum y subrayó que "el espíritu de esta reforma no está mal porque hay gobernadores, incluso que pusieron a su hijo, a su esposa". Dijo que no se siente aludido en esta iniciativa, "pues yo ya traigo una trayectoria de 27 años".

"Nosotros (los Monreal) somos una familia política en Zacatecas. Vamos a esperar cómo viene la reforma, pero de entrada le digo, en mi caso, no me siento aludido. Qué bueno que se evite eso, como ya se evitó en el servicio público, ahora en materia electoral viene, pero me considero no un político de ocasión, sino un político de profesión, y no se deben de crear estos malos liderazgos por ser familiar.

"En el caso de su servidor, yo me he ganado todos los espacios a través de elecciones, el pueblo es el que manda y el que quita, entonces, voy a respetar, vamos a esperar a ver cómo viene esta iniciativa de reforma, y por supuesto que estaremos analizándola".

El senador zacatecano lamentó las declaraciones de su compañero Gerardo Fernández Noroña sobre la reforma contra el nepotismo electoral, pues "él como presidente de la Mesa Directiva ni siquiera debería de tocar estos temas porque afecta al Senado y trastoca a cada senador. Yo voy a respetar su opinión, no la comparto, pero, además, porque yo sí respeto la figura de la presidencia de la Cámara de Senadores".

Saúl Monreal insistió en que su caso es una cosa muy distinta a "tener un hermano gobernador que me dé la candidatura o que me dé el espacio, pues no ha habido, no ha sido el caso. Yo he tenido mi propia proyección, por mi propia trayectoria política, y siempre, siempre me lo he ganado".

Salgado Macedonio y Monreal Ávila reclamaron que el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, haya hecho una declaración a la prensa sobre la iniciativa de nepotismo electoral, ya que en su calidad de titular del órgano de gobierno de la Cámara Alta no se debe pronunciar.

"Están en su derecho de buscarlo y lo podrán hacer seis años después que sus familiares hayan dejado el cargo", afirmó Fernández Noroña, dando por hecho que en este periodo se aprobará la iniciativa.

Horas más tarde, el presidente del Senado reveló que Félix Salgado le reclamó en el grupo de WhatsApp de los senadores de Morena. "Él comentaba dolido, porque pensó que había yo ironizado", en la conferencia de prensa del viernes pasado.

Detalló que el senador por Guerrero le señaló que no era correcto que ironizara, pues era una burla, a lo que Fernández Noroña le respondió que le tiene estima y que le gustó mucho la gira que realizaron juntos por ese estado.

"Yo expuse, y ya ves como es la prensa de intrigante, a pregunta expresa de los medios. Revisa la rueda de prensa, fue a pregunta expresa y yo lo dije sin ninguna ironía", justificó.

"Debí decir ´si se aprueba´, yo di por hecho que se va a aprobar, tendrán que esperar un periodo, pero nunca ironicé ni me burlé ni nada parecido", aseguró.