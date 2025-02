Comisión del Senado discute reforma sobre reelección y nepotismo

CIUDAD DE MÉXICO.- Las comisiones de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos del Senado iniciaron la sesión donde se prevé aprobar el dictamen que reforma diversos artículos de la Carta Magna donde se establece prohibir la relección inmediata a partir de los comicios de 2030 e impedir el nepotismo electoral desde 2027.

En el proyecto de dictamen se expone que no podrá ser diputado, senador, Presidente de la República, gobernador, diputado local, presidente municipal, jefe de Gobierno o alcalde aquella persona que tenga o haya tenido en los últimos tres años anteriores al día de la elección un vínculo de matrimonio o concubinato o relación de pareja o de parentesco por consanguinidad o civil en línea recta sin limitación de grado y en línea colateral hasta el cuarto grado o de afinidad hasta el segundo grado con quien ejerce la titularidad de ese cargo.

Se argumenta que ese recurso debilita el sistema democrático y genera situaciones de inequidad al privilegiar a ciertas familias en la política, por eso se debe impedir que lazos con sanguíneos o civiles sean criterio de acceso a un cargo.

De acuerdo con el proyecto de dictamen se incluye la cancelación de la relección al argumentar que ello representa un avance para fortalecer la representatividad política y evita la concentración de poder en unos cuantos.

Se indica que la relección buscaba mejorar la rendición de cuentas y la eficiencia gubernamental, pero en la práctica sólo se han fortalecido grupos políticos que utilizan su influencia para mantenerse en el poder, muchas veces sin responder a la voluntad de pueblo.

Sumado a que provoca ventajas desproporcionadas frente a nuevas candidaturas, lo que atenta contra el principio de equidad en la contienda.

La reforma fue presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum y en la misma se modifican los artículos 55, 59, 82, 115, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 86 y 89 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 183 numeral 2 y 187 del Reglamento del Senado de la República.

Reforma contra reelección y nepotismo será votada la próxima semana: Fernández Noroña

El presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, adelantó que la reforma será votada por el pleno la semana próxima y no este jueves como estaba previsto.

En entrevista, comentó que iba a cancelar un viaje a Centroamérica para participar en una reunión de presidentes de congresos de esa región del continente, en la que intervendrá Xiomara Castro, presidenta de Honduras.

"Me invitaron esta semana a una reunión con presidentes de congresos de Centroamérica, decide ir porque hay una reunión programada con la presidenta Xiomara Castro, y luego íbamos a votar el jueves lo de la reforma constitucional, no puede irme, no iba a dar un mensaje equivocado en un tema tan importante".

Agregó que "como se pasó para la semana entrante, y el INE no dispone otra cosa, mañana viajaré a Honduras a esta reunión. Es la primera salida".