Narran 'atrocidades' del Ejército en Guerrero

En foro, familiares de desaparecidos y ex guerrilleros gritaron varias veces el nombre de Lucio Cabañas Barrientos.

"Estamos exigiendo que se castigue a los responsables de estos crímenes porque cómo es posible que países de África y en América Latina donde también se combatió a la insurgencia ya hicieron su proceso de verdad y ya llevaron a muchos militares a las cárceles y en este país nuestro que supuestamente somos muy democráticos no se avanza y estamos retrasados por más de 30 años", dijo Arturo Miranda Ramírez, quien participó en la guerrilla de Genaro Vázquez Rojas.

Este viernes inició el foro Diálogo por la Verdad en Guerrero en el auditorio de la Unidad Deportiva de Chilpancingo, convocado por los integrantes de la Comisión de la Verdad: Abel Barrera, David Fernández, Eugenia Allier y Carlos Pérez Ricart.

Durante su exposición, Miranda Ramírez planteó tres cosas que debe hacer el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador: castigo a los responsables, reparación del daño y crear leyes para la no repetición de hechos como los que perpetró el Ejército.

"Quizá no se trata de venganza porque el dolor que nos causa sería también para la venganza, pero no, tenemos que ser diferentes a los criminales, es actuar con justicia y legalidad", dijo el ex guerrillero.

Contó que en 1972, cuando era perseguido por el Ejército y las fuerzas policiacas, fueron a ver a su familia para que les dijeran dónde estaba.

"Mi padre que estaba enfermo y que para poder respirar tenía que usar una mascarilla nunca les dijo nada a los del Ejército, los soldados le retiraron la mascarilla y mi padre poco después murió", expresó.

Narró que su madre y una tía fueron golpeadas cruelmente, además de que se metieron a su casa para buscar armas y no hallaron nada.

Durante el encuentro, que durará hasta este sábado, familiares de desaparecidos y ex guerrilleros gritaron varias veces el nombre de Lucio Cabañas Barrientos, el ex líder del Partido de los Pobres que el pasado 2 de diciembre cumplió 48 años de haber sido asesinado por el Ejército.

En el foro contaron nuevas historias de desapariciones, asesinatos y tortura que realizaron militares durante la década de los 70 en comunidades indígenas de los municipios de San Luis Acatlán y Malinaltepec.

Victoriano Aurelio Villegas, de la comunidad de Tlalixtlahuaca, del Municipio de San Luis Acatlán, relató que en 1969, Genaro Vázquez Rojas llegó con otros dos (guerrilleros) a su pueblo después de escaparse de la cárcel (de Iguala).

"Yo estaba chico y me di cuenta que en la reunión a la que convocó Genaro, él le decía a la gente que su lucha era para que el Gobierno resolviera las demandas de los pueblos, pero hubo personas que no lo querían y otras sí", dijo.

Mencionó que al poco tiempo llegó el Ejército y de inmediato empezó a exigirle a la gente que le diera informes sobre Vázquez Rojas,

"La primera vez que llegó el Ejército golpearon a mi papá y a más gente del pueblo, además se robaron muchas cosas, pero ya no estaba Genaro", refirió.

Mencionó que dos meses después, los soldados regresaron a su comunidad y esta vez fue peor porque durante dos meses no dejaron salir a la gente de sus casas y como todos eran campesinos perdieron sus cosechas de maíz.

Recordó que en esa ocasión, el Ejército se llevó a un cerro a dos personas que supuestamente apoyaban a Genaro Vázquez.

"A esas dos personas, el Ejército los asesinó y después los enterró en una fosa clandestina que cavaron en un cerro del pueblo y después que se fueron los soldados fuimos a desenterrarlos (los dos cadáveres) para sepultarlos en el panteón", contó.

Maricela Iturbide, originaria de esta misma comunidad de Tlatixtlahuaca, dijo que ella realizó una tesis académica en la que investigó las violaciones de lesa humanidad que cometió el Ejército en los pueblos indígenas.

Mencionó que en Iliatenco, que ahora es cabecera de un nuevo municipio y que antes pertenecía al municipio de Malinaltepec, el Ejército arrasó con viviendas, asesinó y desapareció a gente.

"Era increíble que la gente de la comunidad le llevaba regalos a los soldados para que no los desapareciera o asesinara", refirió.

Guillermina Cabañas Alvarado, prima hermana de Lucio Cabañas, relató que ella se sumó a la lucha guerrillera porque en su pueblo de San Juan de las Flores, del municipio de Atoyac de Álvarez, empezó la represión por parte del Ejército en contra de la gente.

"En 1972, la gente de San Juan de las Flores y en todos los pueblos empezó la represión por la llegada de los militares, ya que había muchos señalamientos de la gente que se apellidaba Cabañas", expuso.

"Ahí empezamos a ver cómo se llevaron (los soldados) a mi sobrino Antolín Cabañas Fierro y después se llevaron a Joaquín, otro de mis parientes y después a más".

Mencionó que a su hermano Humberto lo desapareció el Ejército y eso motivó que sus padres se fueran a Acapulco.

Narró que ella se quedó en su pueblo y después le envió una carta Lucio Cabañas pidiéndole que se saliera porque corría peligro.

"Yo les dije a mis padres que yo me quería ir a la guerrilla porque (el Ejército) se está llevando a la familia y no podemos hacer nada y ellos se pusieron a llorar", contó.

"Yo les dije a los padres que prefería irme con la guerrilla a que me agarren aquí con las manos cruzadas, además yo coincido con las ideas de Lucio".

Abel Barrera Hernández, integrante de la Comisión de la Verdad, dijo que estos testimonios forman parte de un proceso de investigación para que haya justicia.