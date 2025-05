Narcocorridos: La música que ha desatado una polémica en México

Ciudad de México.- Apenas ha comenzado a cantar El de la Codeína, cuando los técnicos de sonido cortan el audio de Natanael Cano. "Dicen que pa´l narco / Sólo es el polvito blanco para alivianarnos, / Pero eso es mentira [...]". Los instrumentos continúan sonando y él sigue cantando, pero las bocinas están apagadas. Durante la noche de sábado, el público del palenque de Aguascalientes le ha pedido con insistencia que cante otro de sus temas, Cuerno Azulado. Cano toma el micrófono: "Pídansela a su gobierno, no a mí. Con mucho respeto les venimos a cantar, y con mucho respeto a toda la gente que nos está prohibiendo cantar y demostrar nuestro arte, nos vale [verga]". La escena, ocurrida el pasado 3 de mayo, es uno de los últimos episodios de la enésima polémica de los narcocorridos, el género bajo la lupa de las autoridades mexicanas. Las letras controversiales, que cuentan historias de narcotráfico y de los capos del crimen organizado, a menudo se encuentran encriptadas bajo los códigos utilizados por el crimen organizado. Otras, simplemente utilizan metáforas o hablan del tema de forma explícita.

Ainhoa Vásquez, autora de Narcocultura (Paidós, 2024), explicaba a este diario que las personas involucradas en el negocio ilegal "Necesitan crear sus propios códigos para relacionarse". Esos códigos en los que se envuelven los criminales han ido viendo la luz, hasta aparecer en las canciones de los nuevos artistas. Aunque el género se popularizó con Los Tigres del Norte –quienes narraban las historias con un lenguaje más digerible–, los nuevos artistas introducen letras más cifradas.

Estos son los significados de parte de las canciones que han protagonizado la polémica en las últimas semanas:

Los Alegres del Barranco

La agrupación sinaloense provocó el estallido de la controversia tras proyectar las imágenes de Nemesio Oseguera ´El Mencho´ líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), durante una actuación. La polémica derivó en la retirada de visas estadounidense a los músicos y en la acusación de apología al narco por parte de la Fiscalía de Jalisco. La agrupación ha desafiado a las autoridades en las últimas semanas volviendo a interpretar "El del palenque" en directo y regateando la prohibición de algunos estados a través de narcokaraokes, donde era el público, y no ellos, el que interpretaba el tema. El pasado lunes fueron vinculados a proceso en Jalisco.

´El del palenque´ (2021) Los Alegres del Barranco

"Soy el dueño del palenque / Cuatro letras van al frente / Soy del mero Michoacán / Donde es la Tierra Caliente / Soy el señor de los gallos / El del cartel jalisciense".

Tras la controversia, el tema alcanzó los primeros puestos de la lista LyricFind de Billboard durante unos días. Con "las cuatro letras" hacen referencia al CJNG, y la canción es una lista de referencias al Mencho, también apodado como "El rey de los gallos", nacido en Michoacán. El palenque es, entre otras referencias, el espacio de las peleas de gallos, por lo que sugiere que la figura del capo es la del jefe del lugar. En el narcocorrido también menciona a "El Jardinero" – Audias Flores-, hombre de confianza del Mencho– y a Los Delta –brazo armado del cartel jalisciense–.





Luis R. Conriquez

Luego de la controversia que provocó la actuación de Los Alegres del Barranco, el cantante Luis R. Conriquez, otro exponente de gran influencia del género, se presentó en un palenque durante la Feria del Caballo Texcoco, en Estado de México. El público exigió corridos y Conriquez respondió, entre chiflidos y abucheos, que aquella noche no habrían. "¿Cómo le hacemos? Me voy pa´ la casa, mejor. Ahorita me voy...". Eso hizo, se fue y la gente se le fue encima a sus músicos.

´Si no quieres no´ (2024)Luis R. Conriquez

"Si no es de uva, que sea de coco / pero que sea lavada / si no quieres, no".

Es la canción más escuchada de Conriquez en Spotify, con casi 612 millones de reproducciones, y entró en la lista de las 100 canciones más escuchadas de Billboard en 2024. Fue compuesta por Netón Vega, quien también participa en la interpretación. El uso de frutas en los corridos se ocupa generalmente para referirse a una droga. La uva es la cocaína rosa o ´tusi´, una droga psicodélica que puede ser una mezcla de ketamina, MDMA, metanfetamina y fentanilo. El coco se refiere a la cocaína. Que sea ´lavada´ quiere decir que el producto debe ser puro.





Grupo Firme

El grupo afirmó poco después del estallido de la controversia que las canciones de este género incluidas en su repertorio son "ficticias".

´Se fue La Pantera´ (2019)Grupo Firme

"Fue lluvia de balas / Se fue la pantera muy a la mala / Hoy se encuentra en Jardines del Humaya" .

El pasado sábado, el público de Veracruz insistió en que interpretasen la canción que tienen junto a Grupo Recluta. "Se me hace una falta de respeto que me estén pidiendo ´La Pantera´ cuando ya les dije que no la puedo cantar [...] Llevamos tres horas de concierto. ¿Solamente por un corrido vamos a echar a perder toda esta bonita noche?", preguntó en aquel momento Eduin Caz, líder de la banda. Manu Recluta, vocalista de Grupo Recluta, desveló el pasado año que el tema es una continuación de otra canción, ´La Pantera Rosa´, y que el protagonista, en realidad, es "un personaje ficticio". La letra habla del desenlace mortal del protagonista; y Jardines del Humaya es un cementerio a las afueras de Culiacán.

Junior H

El músico guanajuatense fue uno de los pioneros del corrido tumbado, acompañando a Natanael Cano en los inicios de la variante del género. Fue uno de los artistas que actuaron en abril en Coachella, uno de los festivales más importantes del mundo. Allí, no cantó ninguno de los corridos con letras polémicas o apologéticas, quizás por la amenaza a la retirada de las visas estadounidenses –como ocurrió días antes con Los Alegres-, aunque no ha especificado el por qué.

´El Azul´ (2023)Junior H

"Qué detallazo pa´ mensajear con la muerte / Una con siete chinos que de retrato trae / Al señor de la montaña, de los drones y demás".

´El Azul´, interpretado junto a Peso Pluma, es un tema en el que el protagonista es Juan José Esparragoza Moreno, ´El Azul´, uno de los personajes clave del Cartel de Sinaloa, de perfil bajo y que las autoridades estadounidenses asociaban a una "ocupación desconocida". Así aparece descrito en el corrido: "Bajo perfil el chavalón y se le extraña". Es uno de los pilares de un cartel liderado por El Chapo (que aparece referido como El señor de la montaña o El 701). Parte de la letra está dirigida a describir al Azul como un hombre cercano a la espiritualidad ("cuernos del diablo"; "mi gorrita de Eleguá") y también a la violencia ("bélicos somos, bélicos morimos"). El tema termina por ser la descripción del compromiso del narcotraficante con el grupo criminal.

´El Chore´ (2025) Junior H

"Perdón por las rayas de mi cuerpo / Ellas marcan lo que soy por dentro / A la calle, yo me fui metiendo / Y a los cholos yo les fui aprendiendo"

Unos días después de la actuación en Coachella, lanzó el tema dedicado a Raúl Alberto Carrasco, ´El Chore´, uno de los altos mandos de la facción de Los Chapitos, rama del Cartel de Sinaloa, fallecido en 2024 durante un enfrentamiento armado. El corrido habla de Carrasco como un hombre que empezó a meterse al narcotráfico desde joven, aprendiendo de su entorno en el barrio. Describe, precisamente, esa evolución de pequeño narco que fue "repartiendo bolsitas" a un hombre de poder ("Ahora, ya me visto diferente / Ahora, ya resalto entre la gente").

Netón Vega

Aunque el nombre de Netón Vega no es tan popular como el de Junior H, Natanael Cano o Peso Pluma, el compositor nacido en Baja California Sur ha escrito algunas de las canciones más exitosas de estos otros artistas. Resaltan por ejemplo Rubicón, La patrulla y La people, temas en el catálogo de Peso Pluma.

´Presidente´ (2024) Netón Vega

"Una tusi pero de tres leches / A la orden de El 3 / Y también del M"

Natanael Cano, Gabito Ballesteros y Luis R. Conriquez participan en este sencillo lanzado en octubre de 2024. Una de las jergas que más ha expuesto el corrido son las claves con las que se refiere la gente del narcotráfico a líderes o sicarios. "El 3" es Juan Carlos Valencia, hijastro del Mencho. A Valencia se le conoce por ser uno de los líderes más sanguinarios del cartel. La DEA ofrece cinco millones de dólares por su captura (unos 98 millones de pesos); el M, se refiere, precisamente, al Mencho.





Natanael Cano

La Feria de San Marcos fue el espacio que protagonizó el capítulo para el músico de Hermosillo en la polémica. Cano es, además, el precursor de los corridos tumbados, aunque también ha incidido en la variante de los bélicos.

´El de la codeína´ (2019)Natanael Cano

"P90 y largos / Finiquera transitando con ojos tumbados / Fendeway tomando / Ladeando en mi casa de tanto que me he ingresado".

Escribió la canción con 18 años. En ella, habla de diferentes componentes asociados al narcotráfico, desde el uso de las drogas hasta el poder. La codeína, un medicamento sedante, también ha sido utilizado como droga recreativa por algunas personas. En la canción, insinúa la vida del narcotraficante como algo cautivador, aunque también se ha interpretado como una crítica a esa idealización. El P90 es un tipo de subfusil, "Finiquera" es una forma coloquial de referirse a la ciudad de Phoenix –zona relacionada en estos corridos con la vida delictiva y la cultura urbana– y "Fendeway tomando" es una forma estilística de referirse al camino a la embriaguez. También se menciona la ´Sour Diesel´, una variedad del cannabis.

´Cuerno azulado´ (2023) Natanael Cano

"Cuerno de chivo azulado, con el gobierno pactado / Chingo de perico que se ha traficado / La montaña patrocina, siempre en el rancho JGL pa´ presidente"

La canción fue bajada de las principales plataformas de streaming, como Spotify o Apple Music, por sus letras explícitas. En colaboración con Gabito Ballesteros, el tema es de los más polémicos del artista. El "cuerno de chivo" es una forma de referirse al rifle AK-47 y el "azulado" es seña de poder, personalizado. "Gobierno pactado" sugiere el acuerdo entre el crimen organizado y algunos estratos del poder. "La montaña" referencia a los lugares rurales en los que se desenvolvió El Chapo y donde, en algunos casos, cuenta con apoyo popular. "JGL" son las iniciales de su nombre (en otras canciones también se le hace referencia con el 701, el puesto ocupado por el capo en la lista de los más ricos de ´Forbes´ en 2009).





Peso Pluma

Peso Pluma, el mexicano más escuchado mundialmente en los últimos años. Hizo una sola presentación tras el inicio de la controversia, junto a Junior H en el festival de Coachella, en Estados Unidos. Hassan Emilio Kabande Laija, nombre real del artista, prepara una gira por Europa que empieza en junio de 2025. Canta temas con retratos duros del narcotráfico en un lenguaje que parece otro idioma; algunas de las más famosas fueron escritas Roberto Laija, conocido artísticamente como Tito Doble P.

´El tsurito´ (2023)Peso Pluma

"Trucha por si ve algún movimiento, nos tenemos que pelar / Escuche el radio bien, mi apá´, y en cuanto deje de tronar / Pegamos fuga"

En 2023, la gira Doble P cerró con las butacas llenas en el Estadio GNP, entonces llamado Foro Sol. Después del concierto, cuando las luces se encendieron y al público le quedó claro que no habría más Peso Pluma esa noche, un coro se empezó a hacer entre los asistentes: "El tsurito, el tsurito". Incluso en TikTok se hicieron memes de gente que se quedó hasta que desmontaron el escenario; decían que no se querían ir hasta no escucharla.





Tito Doble P

La carrera de Roberto Laija, Tito Doble P, comenzó de la mano de su primo Peso Pluma. Escribió El belicón, El gavilán, AMG, PRC, Siempre pendientes. Cuando el corrido bélico tomaba impulso, las canciones llegaron a TikTok y entre bailes, memes y videos de superación personal, se volvieron lo más escuchado en el mundo, y todas las creaciones de Laija estaban en esta ola. Con ese currículum, no solo siguió escribiendo para su primo, también empezó a hacerlo para todos los exponentes del corrido y a emprender su carrera en solitario.

Roberto Laija dijo en una entrevista con el empresario Pepe Garza, en septiembre de 2023, que después de que Peso Pluma grabara y lanzara dos canciones suyas, El belicón y Siempre pendientes, supo que por allí debía seguir su camino. Sin embargo, lo que puso los reflectores sobre él fue un video de una cámara de seguridad en la que se ve a Peso Pluma discutiendo con alguien, un hombre con playera negra y gorra beige con la visera hacia atrás e identidad desconocida. En redes sociales era unánime que ese era Tito Doble P. "No era yo, pero cómo me subieron los seguidores", dijo.

´Siempre pendientes´ (2022) Tito Doble P

"Haciendo verdes / Con la bandera del iban y vienen / Varias Cheyennes / Siguen las órdenes del 09"

´Siempre pendientes´ cuenta la historia de una persona que trabaja para Los Chapitos. "JGL / Traigo en las cachas orgullosamente", versa casi al inicio de la canción diciendo que en el mango de su pistola tiene grabadas las iniciales de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo. "Haciendo verdes", significa que genera dinero; "con la bandera del iban y vienen", es un juego de palabras para referirse a Iván Archivaldo Guzmán Salazar, hijo del Chapo. El 09 es Néstor Isidro Pérez Salas, quien fuera jefe de seguridad de Los Chapitos.

Aunque los temas descritos suelen enfocar sus letras al CJNG y al Cartel de Sinaloa –los dos grupos criminales con más peso en el país–, el contenido de los narcocorridos también ha tenido como protagonistas a otras figuras del crimen organizado. Hasta el momento, el Gobierno de México ha optado por no prohibirlos ("sería absurdo", expuso la presidenta, Claudia Sheinbaum, a mitad de abril), pero algunos ejecutivos locales y estatales a lo largo del territorio nacional sí los han prohibido o han impuesto sanciones.