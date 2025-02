La Dualidad de Marco Tulio Moya: Música y Política en Jalisco

Guadalajara, Jalisco.- El panista Marco Tulio Moya Díaz, además de ser diputado en el Congreso de Jalisco, vive de la música, pues junto con sus hermanos, tres sobrinos y dos amigos, forma parte del mariachi Hermanos Moya.

Tiene 41 años y es originario de Acatic, en la Región de Los Altos, donde fue alcalde reelecto entre 2018 y 2024. Pertenece a una familia de músicos, su padre Idelfonso Moya Escobedo fue integrante del mariachi Vargas de Tecalitlán.

"Mi abuelo fue músico, mi padre fue músico, mis tíos fueron músicos, y yo pienso que ya traigo esa herencia", dijo.

"Ahora es parte de mi vida y no lo dejo porque para mí es una parte fundamental para sacar mi estrés, para tener una terapia psicológica, ya que por medio de la música me expreso, grito, canto, me divierto, y encima tengo un percibimiento económico", agregó.

Moya Díaz contó que su papá le enseñó el oficio de músico y, aunque al principio no le gustaba, después fue "atrapado".

"Mi padre se salió del mariachi Vargas para formar el mariachi Moya, que es mi apelativo y el apellido de toda nuestra familia", comentó.

Ser mariachi, además, le permitió acceder a la política, pues siendo maestro de música en Acatic lo invitaron al ámbito del servicio público.

"Le doy gracias a Dios, a este oficio, era más fácil presentarme en los municipios que represento, puesto que ya conocía a las personas (.), ya que mis presentaciones eran en fiestas particulares, en teatros del pueblo", acotó.

Desde el Congreso local, al legislador panista le interesa impulsar temas relacionados con la cultura, arte, educación y deporte.