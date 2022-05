Murió leyenda del periodismo gráfico y pionero de nota roja

Sus fotografías de los años cincuenta aparecieron en periódicos como La Prensa, Zócalo, Crimen y Alarma.

"De niño me gustaba ver películas de gángsters, me llamaban la atención las escenas relacionadas a los accidentes; fue así como, cuando tenía nueve años, salía a tomar fotografías con una cámara que mi padre me había obsequiado, capturaba los accidentes que ocurrían por donde vivía en ese entonces, y conocí a un fotógrafo de La Prensa, quien se impactó por mi corta edad y por quien comencé a trabajar en este mundo", señaló Metinides durante la presentación de un libro en 2019.

Su padre le regaló una cámara Brown Junior que capturaba 12 fotos en blanco y negro, y desde entonces captó incidentes policiacos, desastres y accidentes viales con una gran sensibilidad artística.

Hijo de inmigrantes griegos, inició tomando fotografías de accidentes viales a los 10 años. Contó con un permiso especial de la Cruz Roja Mexicana para trabajar e incluso creó el sistema de claves radiales que se usa en la actualidad.

ALQUILABAMOS TAXI

"Alquilábamos un taxi hasta Lecumberri, la única cárcel que había en toda la Ciudad de México. Allí conocí a uno que le llamaban ´El Sapo´, que había matado 168 personas y cinco reos dentro, y era mi amigo y me cuidaba de los demás presos porque era el jefe de todo Lecumberri", narró en entrevista a la agencia EFE en 2017.

Con el tiempo se aficionó a coleccionar coches de policías y bomberos que le iban regalando. En 2007, Marco Antonio Cruz coordinador de fotografía de Proceso, visitó a Metinides para documentar su afición.

Expuso fotografías

- En el Museo del Estanquillo existe una fotografía donde se ve a Metinides cargar a un niño que resultó herido durante un accidente que le tocó documentar

- Expuso sus fotografías en Casa de América, Madrid, España; la Central de Arte Guadalajara, Mexico; The Photographers; Gallery en Londres, Reino Unido y la Galería Anton Kern de Nueva York

- Una de las imágenes más famosas de Metinides es "Adela Legarreta Rivas atropellada por un Datsun", tomada en 1979. La toma fue hecha en el cruce de Avenida Chapultepec y Calle Monterrey, en la colonia Roma, en la Ciudad de México

- La semana pasada se anunció que la vida del fotógrafo será la inspiración para la película "El hombre de la multitud", que dirigirá José Manuel Cravioto.

TEXTUAL...

"He visto incendios y explosiones, todo tipo de desastres, tanto naturales como los causados por errores del hombre. En las películas, cuando había un tiroteo o un accidente, se veía a muchos extras en la escena. Así que copié esto en mis fotografías. A la gente le encanta mirar, es tanto curiosidad como entretenimiento. ¡La gente disfruta del espectáculo, el chisme y el drama! Por eso las películas de acción son tan populares. Incluso hoy en día, un buen accidente reúne a la gente. Esto es lo que vende periódicos, por eso a la gente le gusta ver mis fotografías".

CONDOLENCIAS

Lamentan su deceso sus colegas e intelectuales

La muerte de Enrique Metinides, legendario fotoreportero de nota roja en México a los 88 años la mañana del 10 de mayo, ha sido comentada desde las redes sociales por colegas del gremio, intelectuales e instituciones.

Alejandro Alemán, colaborador de El Universal, lamentó el deceso del fotógrafo que, por su trayectoria desde muy temprana edad fue apodado como "El niño". También hubo condolencias desde la cuenta del Sistema de Radio y Televisión Digital de la Ciudad de México, Capital 21

En la cuenta Tlatoani Cuauhtémoc, proyecto de divulgación cultural de Enrique Ortiz García, se lamentó el deceso. Al respecto, la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México publicó un mensaje. "La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México lamenta el sensible fallecimiento de Enrique Metinides, un referente del fotoperiodismo y de la nota roja. Descanse en paz".