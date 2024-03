Marchan en 32 estados: violencia no cesa contra mujeres

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chiapas.-Gritos, abrazos, llanto y múltiples reproches se escucharon en las 32 entidades del País, donde las mujeres salieron a marchar con las mismas demandas de años anteriores, al aseverar que la violencia de género, feminicidios, inseguridad e impunidad son problemas no resueltos ni atendidos.

Este Día Internacional de la Mujer, en Chiapas, frente al Palacio de Gobierno en Tuxtla Gutiérrez, madres de víctimas de desapariciones y feminicidios colocaron ataúdes, cruces rosas y los retratos de quienes no llegaron a casa o lo hicieron sin vida.

"Hija mía, eres la razón por la que hoy lucho", "Te doy mi voto, pero entrégame a mi hija", "Estado de Chiapas es un estado feminicida", decían algunas pancartas.

Las madres expusieron sus casos, afirmaron que pese a ir a denunciar, sus carpetas fueron archivadas en la Fiscalía estatal, no ha habido avances y por eso urgieron a que se investigue, y se lleve a los responsables ante la justicia.

"¡No están solas!", les gritaron los presentes al escuchar a madres, las abrazaron e incendiaron cajas negras frente al recinto de gobierno. De la Diana Cazadora al Parque Central en la capital chiapaneca, avanzaron cientos de personas que exigían a las autoridades acciones para frenar la violencia contra las mujeres.

En Morelos, batucadas se escucharon y el humo violeta fue visible en la movilización que se registró en Cuernavaca, Morelos. En los postes a su paso, mujeres pegaron los retratos de hombres que las han violentado o ex parejas que son deudores alimentarios.

Encapuchadas realizaron pintas a su paso en casas, comercios y camellones. Al igual que en la Ciudad de México, en redes sociales se reportó que entre las asistentes hubo casos de insolación.

Pasadas las 16:00 horas, la marcha de este 8 de marzo arribó al Palacio de Gobierno de Morelos, donde las manifestantes derribaron las vallas metálicas y realizaron pintas en la fachada y con martillos rompieron cristales de las ventanas.

"¡Fuimos todas, fuimos todas!", las respaldaron.

Pasadas las 17:00 horas, en Pachuca, Hidalgo, de la Plaza Juárez, partió la marcha rumbo al Reloj Monumental y también se suscitaron movilizaciones en el municipio de Tulancingo.

"Luchando para que ninguna niña viva lo que viví", "Todas las madres merecen ver a sus hijas volver", "Por las que salieron a estudiar y no volvieron para graduarse", "Soy la tía de la niña que nunca vas a tocar", decían sus cartulinas.

En Toluca, Estado de México, un grupo de encapuchadas, se presentó como acompañantes y ofrecieron su protección a las asistentes, lo que generó el grito: "¡La policía no me cuida, me cuidan mis amigas!".

En la capital de este estado, mujeres embozadas realizaron un performance, donde se lanzaron pintura roja, para representar la violencia que viven en el País.

Mientras unas agredieron a las mujeres policías que resguardaban el Palacio de Gobierno, otras corrieron a abrazarlas. También se reportaron pintas y destrozos en comercios.

En Veracruz, el contingente partió del Parque Zamora para finalizar en la Antimonumenta. También mujeres marcharon en el Municipio de Xalapa, Orizaba, y en Boca del Río, en este último Municipio, colectivos desplegaron en la zona comercial mantas para reprochar las desapariciones.

"Del 2014 al 2024, 4013 mujeres desaparecidas en Veracruz ¿Cuántas más?", decían.

En Puebla, mujeres intentaron derribar e incendiar los muros metálicos colocados en el Palacio de Gobierno, lo que fue repelido por elementos policiales que les lanzaron polvo extintor de color azul. En el Congreso estatal realizaron pintas y rompieron vidrios.

Este año, en todo el País hay marchas, en Aguascalientes, Coahuila, Tamaulipas, Durango, Guanajuato, Querétaro, Baja California, Campeche, Tabasco, Oaxaca, Guerrero, Colima, Nuevo León, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Chihuahua, Durango, Sonora, Sinaloa, Yucatán y Zacatecas, en este último, se extendió un tejido rojo para simbolizar la sangre derramada por las víctimas de violencia de género, por las que exigieron justicia.