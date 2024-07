La mujer que entrevistó al sicario que atentó contra Ciro Gómez Leyva

El nombre de Saskia Niño de Rivera se ha vuelto viral en redes sociales después de su entrevista con Héctor Martínez Jiménez, conocido como "El Bart", uno de los sicarios presuntamente involucrados en el ataque contra el periodista Ciro Gómez Leyva, el pasado 15 de diciembre de 2022.

La entrevista, grabada para su podcast "Penitencia" y realizada en el Centro Varonil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, ha generado una gran controversia por las revelaciones hechas por el sicario y la reacción de Saskia ante los hechos.

Durante la conversación, "El Bart" afirmó que los periodistas a menudo se entrometen donde no deben, persiguiendo historias sin considerar las consecuencias, y señaló que muchas veces hablan sin medir las repercusiones, olvidando que hay personas con más poder que ellos.

Además, con una frialdad impactante, comentó que si las autoridades lo estaban investigando era porque su objetivo de asesinar al periodista no se había cumplido. Expresó de manera cruda: "Si hubiera logrado mi objetivo, ahora estaría en libertad".

Asimismo, el relato de "El Bart" incluyó detalles del primer encuentro que tuvo con Ciro después del atentado, cuando se vieron en una audiencia en el Reclusorio Norte.

Según su versión, no sabía que el periodista estaría presente y que durante la audiencia, Ciro lo observaba fijamente: "Me tenía frente a él para reconocerme", describiendo así su primer encuentro tras el crimen.

Sin embargo, la entrevista tomó un giro aún más perturbador cuando "El Bart" detalló cómo había planeado el asesinato. Su plan era claro: "Mi idea era: 'muerto, libre y con dinero', ese era mi pensamiento. Lo mato, me voy a donde me tenga que ir, me escondo un rato mientras se enfrían las cosas, coronado y ya, tan tan, lo que siga."

La grabación del podcast ha suscitado debates intensos en la opinión pública, alimentados por las revelaciones impactantes de "El Bart" y la valiente posición de Saskia Niño de Rivera frente a un tema tan delicado.

Saskia Niño de Rivera, reconocida también como la hermana de la comediante Sofía Niño de Rivera, cuenta con una licenciatura en Psicología obtenida en la Universidad Iberoamericana, así como una maestría en Investigación del Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE).

En 2013, fundó la asociación Reinserta Un Mexicano A.C., una organización sin fines de lucro dedicada a apoyar a niños y adolescentes que han nacido o crecido en prisión, o que han estado expuestos a situaciones traumáticas derivadas de la violencia en México.

Su labor ha sido destacado a nivel internacional; la revista TIME la reconoció como una Líder de la Próxima Generación, y ha visitado más de 147 instituciones penitenciarias para abordar temas como la problemática de los sicarios y la trata de personas.

Además, gracias a su labor, ha sido incluida en dos ocasiones en la lista de las 100 mujeres más poderosas de México por la revista "Forbes". En 2016, recibió el premio Nelson Mandela, otorgado por el Senado de la República, en reconocimiento a su labor social.

En su vida personal, Saskia es madre de una hija nacida en 2017, fruto de su matrimonio con Manuel López San Martín. Actualmente, está esperando su segundo hijo junto a su pareja, Mariel Duayhe, con quien contrajo matrimonio en junio de 2023.

Además de sus actividades como activista y fundadora, Saskia también es articulista en el periódico EL UNIVERSAL, donde comparte sus reflexiones sobre temas sociales y penitenciarios.