Investigan a mujer por acosar sexualmente a su compañero de trabajo en CDMX

La fiscalía inició una investigación por el delito de acoso sexual, luego de que una persona de 37 años, quien trabajaba en un call center, denunció a una de sus compañeras por meterse al baño de los hombres para verlo mientras orinaba.

DENUNCIA

En la denuncia CI-FIDS/FDS-5 /UI-FDS-5-02/ 867/08-2023, el trabajador narró que el pasado 10 de agosto, mientras trabajaba, se levantó de su lugar para ir al baño de los hombres, y mientras orinaba, entró una de sus compañeras.

La mujer se le quedó viendo cuando hacía del baño, por lo que él le comentó que se saliera, sin embargo, la mujer le dijo que no, que se iba a quedar ahí.

La víctima, de identidad reservada con siglas H.A.A., pidió el apoyo de sus superiores y del área de Recursos Humanos.

Una vez que tomaron conocimiento de los hechos, ellos le dijeron que no hiciera escándalo en donde no había, además que no debía ser exagerado.

Él les señaló que, si hubiera entrado al baño de las mujeres, lo hubieran detenido y presentado ante las autoridades, por lo que debían hacer algo.

Los jefes amenazaron primero con despedirlo si no se calmaba, por lo que al reiterarles de que iba a denunciar, lo corrieron en su trabajo.

El hombre de 37 años fue canalizado al CTA de la fiscalía, para el inicio de las investigaciones.