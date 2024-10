Reacción de Yucatán ante comentarios de #LadyHuracán

A través de redes sociales se viralizó el vídeo de Sandra O., una mujer foránea que radica en Mérida, la cual criticó a los yucatecos por "inventarse" los huracanes para no ir al trabajo o a la escuela, con la finalidad de quedarse en casa para no hacer nada.

Los yucatecos se inventan huracanes para no ir a trabajar y solo buscan pretextos para evitar vivir la vida que no les gusta.

pic.twitter.com/NNaVJLag9c — Prófugos del Ácido Fólico (@EsdeProfugos) October 8, 2024

Ante esas declaraciones, la indignación de los yucatecos no se hizo esperar y la bautizaron como #LadyHuracán o #LadyMilton y le dijeron que mejor se fuera del estado.

Y es que, de acuerdo con la mujer, los comercios habían cerrado en Mérida desde hace unas horas, pero "ni siquiera está lloviendo", señaló.

"A mí se me hace que realmente lo hacen por qué no quieren trabajar y no quieren hacer nada. Pero no está pasando nada", dijo.

"¿Por qué hay huracanes cada cierto tiempo en Mérida, y de que no pasa nada, pero todo mundo está encerrado valiendo madre?", remató.

En los comentarios, buena parte de los yucatecos, los usuarios de redes sociales le dijeron que es una ignorante que no sabe de la cultura de la prevención, "los yucatecos aprendimos después de dos grandes huracanes que nos pegaron: Gilberto en 1988 e Isidoro en 2002".