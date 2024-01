Demora atención al cáncer en IMSS: Mueren al menos 330 personas al día

Ciudad de México.- Con una mortalidad de 330 personas con cáncer al día, la programación de las radioterapias en el IMSS tiene una lista de espera de 11 meses, reconoce el propio Instituto.

La situación es revelada por el Seguro Social en el diagnóstico "Programa Nacional de Adquisición de Aceleradores Lineales 2024", en el que advierte la obsolescencia de sus equipos, principalmente en la zona centro, occidente y norte del país.

El estudio, incluido en enero en las carteras de inversión de Hacienda, alerta que la situación se refleja en el déficit de atención de los servicios.

El Instituto cuenta con 10 unidades que tienen servicio de radioterapia a nivel nacional, con 30 aceleradores lineales de diferentes energías y/o características para atender a los pacientes con cáncer que requieran este estudio en algún punto de su tratamiento.

El IMSS indicó que urge la sustitución de 12 equipos en 2024, para lo cual se requieren unos 2 mil millones de pesos.

"Muchas veces porque los equipos (actuales) están fuera de servicio, ya que las refacciones o la actualización del software son de difícil acceso y los proveedores no pueden asegurar cortos tiempos de atención, ya que los equipos han cumplido su vida útil presentando obsolescencia tecnológica, además que por el uso continuo y con horarios extendidos presentan fallas y deterioro del equipo y sus accesorios", advirtió el IMSS en el diagnóstico.

Además, reconoce que al no recibir atención oportuna, los pacientes retrasan sus tratamientos o son enviados a unidades médicas de tercer nivel que tengan el equipo, generando saturación y reprogramación de pacientes.

De ser adquiridas, las unidades serán enviadas al Hospital Oncológico del Centro Médico Siglo XXI en la Ciudad de México y a los Hospitales de Especialidades del Bajío (Guanajuato), Monterrey, Puebla, Guadalajara y Obregón.

"El hospital conocido como Siglo XXI, es uno de los hospitales referencia a nivel nacional para el tratamiento del cáncer, por lo que el que sus equipos se encuentren inoperantes repercute directamente en la productividad, programación y atención de los pacientes, haciendo que éstos tengan que esperar meses para una reprogramación", detalla el IMSS.





´Es de urgencia, pero no me dan cita´

Maribel Blanca Castellanos tiene un cáncer avanzado en lengua y requiere de manera urgente tratamiento con radioterapia.

Sin embargo, el Hospital General de Zona Número 4 "Dr. Felipe Velarde Torres", del IMSS, en Zamora, Michoacán, no cuenta con el equipo.

La mujer, de 36 años, advirtió que el avance de su cáncer, según el médico, es de un 75 por ciento, y además se ha diseminado a cuello y cabeza.

Aunque es urgente que le realicen radioterapias en la lengua, debe esperar a que le avisen cuándo podrían atenderla, pero en Querétaro, en donde sí cuentan con el equipo.

"Estuve tramitando lo de mi radioterapia, es de urgencia, y el médico dijo que me la hicieran lo más pronto posible. Me quedaron de hablar, pero hasta ahora no me han hablado para darme la cita", dijo.