Muere empleada de bar tras ataque en Celaya

Familiares, cercanos y establecimientos comerciales emitieron mensajes de pésame en redes sociales tras su muerte, luego que una bala le afectó el hígado.

"Descansa en paz mi Ame, con el corazón apachurrado te recuerdo siempre sonriente y con tu buena vibra siempre al 1000", escribió un familiar.

"Aún no entiendo tu partida mi Aló Hermosa, algo grita dentro de mí, no puede ser, no mi Alo, no mi Alo, pero con papá Dios te llamó a su presencia y yo me quedo con las memorias de esa chiquitina que conocí, siempre sonriente y animosa", escribió otra familiar.

El pasado 18 de noviembre, sujetos encapuchados atacaron las instalaciones del bar ubicado en la Calle Guillermo Prieto, en la Colonia Almada.

En video quedó registrado cómo los empleados se tiraron al suelo, pero uno de los sicarios siguió disparando.

Posteriormente, saltó para apuntar a una de las empleadas, pero sólo logró disparar en una ocasión de forma directa, porque se quedó sin balas.

El Secretario de Seguridad Ciudadana de Celaya, Jesús Rivera Peralta, refirió después que justo una trabajadora resultó gravemente lesionada.