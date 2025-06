Veracruzanos le cobraron herencia a Cuitláhuac: Movimiento Ciudadano

CIUDAD DE MÉXICO.- El gobierno de Cuitláhuac García, en Veracruz, heredó un mal resultado en la elección del pasado domingo, afirmó este jueves el coordinador nacional de Movimiento Ciudadano (MC), Jorge Álvarez Maynez.

"Los veracruzanos le cobraron la herencia maldita que dejó Cuitláhuac García; yo lo he dicho, fue un pésimo gobernante, hubo malos gobiernos en Papantla, Poza Rica, Coatzacoalcos, Xalapa. Morena se ha equivocado mucho en los gobiernos locales", dijo en conferencia de prensa para dar a conocer cifras alegres del movimiento naranja en los pasados comicios en Veracruz y Durango.

"Nosotros lo dijimos, la bandera de Morena eran tres, ´no robar, no mentir y no traicionar al pueblo´, bueno en el caso de Cuitláhuac no se cumplieron los tres, y no lo digo yo, ustedes vieron a la propia Gobernadora (Rocío) Nahle denunciar el desvío en Salud", anotó el dirigente emecista, quién destacó que su partido ya es la segunda fuerza política.

Tras la elección en Veracruz, la gobernadora Rocío Nahle reconoció fallas en su partido al perder unos 60 municipios en la entidad, y pasar de 130 a unos 70, de acuerdo con los resultados.

"Tengo el reporte, yo lo pedí. Hubo muchos incidentes y estos me decían que andaban compañeros de nosotros, incluso con altos cargos, llamando a otras cosas", dijo el 2 de junio.

"Yo no sé, yo aquí lo único que sí les puedo decir es que yo respeto, lo dije, respeto al pueblo veracruzano. Y si el pueblo decidió ir por un lado, o sea, así tiene que ser, así tiene que ser. Y cada partido va a asumir o no lo que le corresponda. De hecho, pues a veces se aprende más de los tropezones, porque se fortalece uno", añadió la mandataria en un mensaje a medios.

Cobijado de la mayor parte de la estructura nacional y de varios estados, Álvarez Máynez se mostró confiado con los resultados obtenidos para obtener triunfos importantes en 2027 y 2030 frente a Morena.

"Nosotros comos una fuerza que su crecimiento no lo basa en ´que al País le vaya mal´, que al País le vaya bien, y no es en 2030 cuando ganemos la Presidencia de la República y en 2027 vamos con dignidad al triunfo en las gubernaturas y municipios que se disputan, y creemos que el crecimiento va a continuar, no es un tema de soberbia, sino hacer las cosas que sean adecuadas para la población", puntualizó el político, tras una reunión con las bases en un salón del WTC.