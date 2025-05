SNTE propone reforma a Ley ISSSTE de 2007

Ciudad de México.- El secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Alfonso Cepeda Salas, calificó la demanda de abrogar la Ley del ISSSTE de 2007 como innecesaria y una utopía, y en su lugar abogó por una reforma.

"Es una utopía pensar que una ley como la del ISSSTE pueda abrogarse, puede derogarse, eso significaría volver a construir la ley con los 21 seguros que presta el ISSSTE. Tenemos que hablar de reforma a lo que nos interesa y que es particularmente el tema de las pensiones y jubilaciones", dijo durante la LIX Sesión Extraordinaria del Consejo Nacional del SNTE.

Algunos de los servicios, seguros y prestaciones que ofrece el ISSSTE, detalló, son la atención médica, seguros contra riesgos de trabajo, retiro, cesantía en edad avanzada, vejez, invalidez y vida, adquisición y mejora de vivienda, préstamos personales y extraordinarios y servicios funerarios.

Durante el encuentro realizado en San Pedro Garza García, Nuevo León, Cepeda también llamó a defender estas prestaciones, pero no a través de manifestaciones, como las que realiza la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

"No vamos a claudicar con la reforma a la ley del ISSSTE. Sí se puede y tenemos que demostrarlo. No con aspavientos, no con protestas,; con argumentos sólidos", expresó.

Cepeda recordó que el SNTE elaboró una propuesta para las pensiones, que cuenta con el visto bueno de los agremiados y con la visión de expertos, y que en los próximos días se estará presentando a todos los integrantes del sindicato.

"Es una propuesta seria, fundamentada con expertos, con estudios actuariales, con corridas financieras, con perspectiva en términos presupuestales para el Gobierno Federal", defendió.

En la sesión se analizó la respuesta al Pliego Nacional de Demandas 2025.

El Pleno del Consejo aceptó por unanimidad el incremento salarial del 9 por ciento con retroactividad a enero, más un 1 por ciento adicional a partir de septiembre, otorgado por el Gobierno federal.

El dirigente sindical destacó el reconocimiento de la Presidenta Claudia Sheinbaum hacia el SNTE como el representante legal y legítimo del magisterio nacional, con quien se llevan a cabo las negociaciones salariales, prestacionales y de condiciones de trabajo.

"Hoy tenemos logros muy importantes alcanzados sin estridencias, mediante procesos de diálogo; sin embargo, queda pendiente el tema de las pensiones, del que no quitaremos el dedo del renglón. El SNTE tiene un buen presente y tendrá un mejor futuro", afirmó.

Además, tanto el dirigente como el Colegiado Nacional de Finanzas presentaron sus informes de actividades del periodo comprendido entre el 1 de mayo de 2024 y el 30 de abril de 2025, y ambos fueron aprobados por unanimidad.

Se dio la bienvenida a ocho nuevos dirigentes y sus concejales de las secciones 1, 6, 17, 28, 36, 52, 55 y 61.

Este órgano de gobierno sindical está compuesto por el secretario general, secretarías técnicas, el Comité Ejecutivo Nacional, presidentes de los comités nacionales Electoral y de Vigilancia, Transparencia y Rendición de Resultados, y secretarios generales y concejales electos por voto universal, libre y secreto.





Protestas regionales por incumplimiento de acuerdos

En estados como Zacatecas y Baja California Sur, las movilizaciones de integrantes del SNTE reflejaron el descontento por el incumplimiento de acuerdos locales y deficiencias en los servicios del ISSSTE.

En Zacatecas, la Sección 34 advirtió sobre una posible radicalización de sus movilizaciones si el Gobierno del estado no cumple con minutas de acuerdos y compromisos suscritos hace cuatro meses.

Alejandro Aparicio, secretario de Organización de la sección, exigió el cumplimiento de todos los acuerdos, señalando que las reuniones previas no han resultado en acciones concretas.

Docentes de la entidad se trasladaron a puntos estratégicos como el aeropuerto y Ciudad Administrativa, a la espera del resultado de una mesa de diálogo programada, advirtiendo que, de no ser favorable, tomarán esos espacios.

En La Paz, Baja California Sur, docentes instalaron un plantón frente a las oficinas del SNTE, provocando el cierre de calles aledañas, como la intersección del bulevar Agustín Olachea y Jalisco.

Los maestros, en paro indefinido, buscan una audiencia con el secretario general de la Sección 3, Elmuth Castillo Sandoval, y la entrega de oficios con demandas específicas por plantel.

Manuel Acevedo Arredondo, representante del movimiento, informó que el documento fue entregado al SNTE a pesar de la ausencia del secretario general, y esperan una respuesta la próxima semana.

Los docentes también exigieron la visita del director general del ISSSTE, Martí Batres, para atender las deficiencias en el sector salud en la entidad.

Acevedo Arredondo alertó sobre el riesgo para sus compañeros en zonas remotas ante una emergencia médica.

Criticó los comentarios del Gobernador Víctor Castro, reiterando que un paro no se levanta con promesas, y lamentó el incumplimiento de la promesa de abrogar la Ley del ISSSTE de 2007 hecha por el ex Presidente Andrés Manuel López Obrador.