Andy López Beltrán expone discrepancia de costos en Japón

El hijo del ex Presidente Andrés Manuel López Obrador, Andy López Beltrán, actual secretario de Morena, asegura que durante su viaje a Japón pagó 7 mil 500 pesos por cada noche de hospedaje, incluyendo desayuno.

Sin embargo, en el hotel Okura Tokio, donde fue captado, cada día de estancia en una habitación promedio y con desayuno tiene un costo de 21 mil 378 pesos, incluyendo cargos por servicio, impuestos y el gravamen por hospedaje local.

Esto es, casi el triple de lo que dijo el dirigente morenista.

El Okura es un hotel de 5 estrellas, conocido por su elegante combinación de tradición japonesa y modernidad.

Se compone de dos edificios: The Prestige Tower y The Heritage Wing.

"Como solicité e informé verbalmente en su momento a la presidenta de nuestro partido, Luisa María Alcalde Luján, con mis propios recursos decidí salir de vacaciones a Japón luego de extenuantes jornadas de trabajo", sostuvo López Beltrán en una carta, como se publicó el 6 de agosto.

Ayer la dirigente nacional de Morena insistió en que los líderes morenistas deben dar ejemplo de la "justa medianía".

"Es importante que nosotros reforcemos la idea de que nuestros dirigentes tienen... aunque tengan los recursos para ponerse, por ejemplo, ropa muy cara, pero no hacerlo", dijo Alcalde.

"Porque somos dirigentes de un movimiento que tiene que poner el ejemplo de la justa medianía", agregó la presidenta de Morena.