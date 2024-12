Amenazas de Trump: Busca Morena diálogo con legisladores de EU

Por: Agencia Reforma

Noviembre 27, 2024 -

El Presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal Ávila (Morena), informó que tras la amenaza del Presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, de aumentar 25 por ciento el arancel de productos mexicanos, el grupo parlamentario que representa ya prepara un diálogo con legisladores estadounidenses.

"Ya estamos en ese proceso. Yo conozco varios legisladores y estoy seguro de que, aunque es un poder autónomo, están preocupados por esta situación", declaró a la prensa.

Monreal indicó que se priorizará establecer la cooperación comercial con el país vecino, donde los habitantes y economías de las regiones norteamericanas ganen.

En tanto, el diputado negó que peligre la permanencia de México en el TMEC, puesto que la actitud de Trump dista de la realidad económica de Norteamérica.

"No peligra ninguna separación comercial. No tiene riesgo ninguno de los acuerdos que hemos suscrito con los tres países. Él es así, no me sorprende, la realidad se impone y a todos nos sirve que haya armonía y una relación de prosperidad en la región norteamericana", sostuvo.

Asimismo, indicó que la Presidenta Claudia Sheinbaum llamará a cerrar filas para defender la soberanía del País y la economía, sin distinguir colores.

"Estoy seguro que va a convocar a una unidad nacional que, en estos momentos, independientemente de partidos, independientemente de posiciones políticas particulares, todos debemos sumarnos a defender nuestro país", dijo.

El diputado del PRI, Rubén Moreira, señaló que el Gobierno federal tiene que buscar consensos y construir fortalezas para negociar bajo mejores circunstancias, pues afirmó, el país llega débil a las negociaciones del T-MEC, tras "el desmantelamiento del Poder Judicial, los órganos autónomos y un presupuesto irreal ante una economía que no crece".

"Morena tiene que buscar los consensos, pero Morena ha dinamitado muchos de los puentes con la Oposición, ha construido una narrativa perversa; nosotros siempre estaremos con México, pero ellos son el Gobierno y deberían de provocar un ambiente que facilite esa colaboración. Ellos han actuado hasta ahora como si no necesitaran a nadie; son tan llenos de soberbia", declaró.

Por otro lado, Noemí Luna, coordinadora parlamentaria del PAN, indicó que, ante las pésimas reformas constitucionales impulsadas por la mayoría en la Cámara de Diputados, al Gobierno federal le queda hacer gala de sus relaciones diplomáticas.