No creo que Monreal haya ofrecido frenar la reforma a la GN: AMLO

En conferencia de prensa y a pregunta expresa, el titular del Ejecutivo federal señaló que un legislador puede comprometer su voto, pero no el de los demás y porque ya no son tiempos de la "borregada".

"No lo creo, porque no puede un legislador con vocación democrática o sin vocación democrática, ofrecer su voto, pero no puede comprometer el voto de los demás, porque también no son aquellos tiempos de la borregada, ya cada quién es dueño de su criterio. O sea no lo creo".

"¿No cree que Monreal haya ese pacto?", se le insistió.

"No lo creo y además, si lo hizo no creo que le hagan caso los senadores en general, o sea, yo no hablo sobre los de Morena, pues si los senadores son representantes de las entidades federativas, tienen criterio, representa a los ciudadanos. No tiene nada que ver con la politiquería, eso era antes, esto cambió pero como dicen los abogados, aceptando sin conceder de que rechazarán la reforma nosotros estamos cumpliendo", respondió.