Modelo Sabrina Sabrok alerta en foro riesgos de cirugías

CIUDAD DE MÉXICO.- Al realizarse en la Cámara de Diputados el Foro "Implicaciones legales y consecuencias en la salud por el uso de sustancias modelantes", la actriz Alejandra Bogue y la actriz de contenido para adultos, Sabrina Sabok, fueron invitadas por la diputada trans María Clemente García, de Morena, para contar cómo se realizaron cirugías para transformar sus cuerpos y los riesgos que implica.

Ante otras legisladoras y asistentes, Sabrina Sabrok recomendó ponerse implantes en vez de "sustancias sueltas", además de tratarse con cirujanos plásticos certificados. "Ponerte implantes también no es del todo seguro", indicó.

La exmodelo de "La Hora Pico" relató que se le reventó un implante de glúteo y ahora teme por lo que pueda pasar con sus labios tras ponerse sustancias en sus labios años atrás. "Esto no tiene vuelta atrás, hay que concientizar a toda la gente; pagar más y estar más tiempo en cama, operada con implantes (...)", mencionó al señalar que en Latinoamérica ofrecen arreglos estéticos en lugares no autorizados.

Al hablar de las sustancias que la gente se pone para modificar su cuerpo, la cantante expresó que "¡está muy cabrón!" porque se pueden ir por todo el cuerpo, tapar arterias o morir de un paro cardiaco.

La actriz argentina advirtió a no realizarse tratamientos en cualquier lugar como estéticas o spas porque incluso pueden causar la muerte e hizo un llamado a tomar medidas porque estas prácticas se realizan en nuestro país.

La diputada María Clemente García refirió que se organizó el foro por lo que implica en la salud pública y padecen diversas poblaciones en México: "La principal población afectada de este problema no son solamente las personas trans, sino que el primer lugar lo ocupan mujeres cisgénero, heterosexuales, que también recurren estas prácticas y que viven las mismas consecuencias, igualmente que nosotras".

Agregó que en tercer lugar están los hombres, con 15% de personas afectadas: "Asciende a casi 900 mil personas al año, que pueden ser potenciales víctimas de procedimientos que pueden dañar su vida de manera permanente y causarle la muerte a largo plazo".

Por su lado, la actriz Alejandra Bogue contó que se puso biomodelantes: "Les mentiría si les digo que me puse porque podría oscilar, desde aceite de cocina hasta, no sé. Pero estamos hablando del año 87 (...)".

"A mí me ha dado todo, se me ha regado por todo el cuerpo, se me ha inflamado, he tenido no poder ir a trabajar porque me siento mal. Y a mí me tocó una época en donde ir al doctor; porque a mí me reaccionó mal en el acto, no pude darle un proceso de seguimiento porque, por la pobreza, la limitante económica", relató.

Alejandra Bogue y Sabrina Sabrok reconocieron a la legisladora Maria Clemente por haber realizado el foro para hablar de este tema de salud pública.