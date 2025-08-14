Modelo Nuevo León logra reducción histórica de pobreza

El gobernador de Nuevo León Samuel García, destacó la reducción de la pobreza y las carencias sociales gracias al "Modelo Nuevo León", una estrategia que busca garantizar los derechos de todas las personas en la entidad.

Dijo que el estado es un ejemplo nacional al colocarse en primer lugar en todos los indicadores, teniendo mejores estándares y mejor calidad de vida, de acuerdo con el más reciente informe de Medición Multidimensional de la Pobreza 2022-2024 del Inegi.

"Fuimos el estado que más redujo pobreza extrema, pasamos de 2.1 por ciento 0.5, bajo estándares internacionales, eso es ya bandera blanca, pero no nos vamos a conformar, vamos a erradicarla" precisó.

Dentro del Nuevo León Informa y acompañado de las Secretarias, Martha Herrera de Igualdad e Inclusión y Alma Rosa Marroquín, el Mandatario estatal dijo que "el Modelo Nuevo León que ya otros estados nos están copiando, con gusto lo digo, ¡qué bueno!, es un modelo que trabaja con la IP. Aquí tenemos un Consejo Nuevo León de la IP que junto con el Gobierno planean a 20 años, a 2040 y juntos hacemos política pública".

Por su parte, Martha Herrera dijo que los resultados alcanzados a través del modelo Nuevo León es gracias al trabajo coordinado y transversal de los diferentes niveles de gobierno, que se fortalece con las alianzas con las organizaciones de la sociedad civil, la academia, las empresas y los organismos internacionales.

Detalló que al inicio de la Administración se recibió un estado con 1 millón 435 mil personas en pobreza, logrando revertir esa tendencia y hoy, 776 mil personas mejoraron sus ingresos.

"Esta reducción impacta en la calidad de vida de las personas con más vulneraciones, 173 mil mujeres dejaron atrás la pobreza, ellas ya cuentan con ingresos y acceden a sus derechos, 40 mil personas mayores viven su vejez con tranquilidad y no con angustia", mencionó.

"Más de 120 mil jóvenes encontraron oportunidades con educación dual e incentivos para emprender, casi 15 mil niñas y niños de menos de 5 años tienen mejores condiciones para su desarrollo", comentó.

De acuerdo al INEGI, 3 de cada 4 personas que vivían en pobreza extrema en Nuevo León, es decir que 90 mil personas salieron de esta condición.

Destacan mejor sistema de salud

También mencionó que con los programas que garantizan la Cobertura Universal de salud a la ciudadanía, Nuevo León se consolida como el mejor sistema de salud en el país, señaló el Gobernador, Samuel Alejandro García Sepúlveda.

"Esta Cobertura Universal de Nuevo León contra todo, en especial contra el cáncer de mama e infantil, llegamos a una cobertura de nueve de cada 10, eso nos consolida como el mejor sistema de salud del país", apuntó.

"El Modelo Nuevo León le apuesta a la cobertura universal. Aquí sí tenemos medicinas y la gente no gasta si tiene su tarjeta de ´Cuidar tu Salud´ en el sistema estatal único, no sé si en América Latina, pero sí único en México", puntualizó el Mandatario estatal.

Por su parte, la secretaria de Salud, Alma Rosa Marroquín, dijo que la estrategia "Cuidar tu Salud", impactó en la reducción del 12.6 por ciento el gasto en salud de la población de Nuevo León, a diferencia de lo que ocurrió a nivel nacional, donde se incrementó un 8 por ciento.

Agregó que de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares del INEGI, el estado es el que tiene menos carencia en servicios de salud.

Con la implementación de la Cobertura Universal para niñas, niños y adolescentes con cáncer se logró disminuir la tasa de mortalidad infantil de 5.61 en 2022 a 3.02 en 2024 por cada 100 mil habitantes menores de 18 años.

Al inicio de la administración, la tasa de mortalidad por cáncer de mama se ubicaba en 26.5 defunciones por cada 100 mil mujeres mayores de 25 años; al cierre de 2024, la tasa se ubicó en 22.8 por cada 100 mil habitantes mayores de 25 años.

Con la implementación de Código Infarto, se logró una disminución de mortalidad por infarto de 30 por ciento a menos del 20 por ciento.

La disminución de la razón de mortalidad materna es otro de los grandes logros de esta administración, al pasar de 55.1 en 2021 a 19.60 en 2024.