Hugo Aguilar Ortiz lidera la contienda por presidir la Corte Suprema de México

El actual coordinador de Derechos Indígenas del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, Hugo Aguilar Ortiz, se perfilaba para presidir la Suprema Corte de Justicia.

Con corte a las 8:00 horas y con un avance del 44 por ciento de actas electorales computadas, Aguilar mantenía la ventaja que desde anoche comenzó a perfilarse al iniciar el registro de voto en las juntas distritales.

De origen mixteco, nacido en Tlaxiaco, Oaxaca, y abogado por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO), Aguilar contendía con la Ministra Lenia Batres para encabezar al máximo tribunal.

Las Ministras en funciones Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz se mantendrían en el cargo, de acuerdo con el cómputo oficial hasta esta mañana.

La ex consejera jurídica en la gestión del ex Presidente Andrés Manuel López Obrador, María Estela Ríos, también entraría a la Corte, lo mismo que la maestra en Derecho, Natalia Téllez, quien se desempeña en el Tribunal de Justicia Administrativa, propuesta por el ex Presidente Andrés Manuel López Obrador.

En el caso de los varones, aspirantes a Ministro, habrían ganado un espacio en la Suprema Corte el académico e investigador de la Universidad Autónoma de Baja California, Isaac de Paz González; así como el abogado Federico Anaya, quien en sus últimos años se ha desempeñado como asesor del ex Jefe de Gobierno, Martí Batres, y actualmente está en el ISSSTE colaborando con el mismo funcionario.

También habría obtenido un espacio en la Suprema Corte el abogado penalista César Gutiérrez Priego, hijo del General José de Jesús Gutiérrez Rebollo, fallecido en 2013.