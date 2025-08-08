Declaraciones de Hugo Aguilar Ortiz sobre salarios y candidatos impugnados en la SCJN

CHILPANCINGO, Gro

El ministro presidente electo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, afirmó que están impugnando las sanciones que impuso el Instituto Nacional Electoral (INE) a candidatos y candidatas en el pasado proceso judicial por el uso de los acordeones.

Asimismo, afirmó que su único vínculo que tiene es con el pueblo, luego que se le preguntó si desde la SCJN favorecerá a Morena y al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Este viernes Aguilar Ortiz estuvo en Chilpancingo. Alrededor de las 11:30 de la mañana arribó al zócalo de la capital donde se anduvo paseando y tomando fotos en lugares históricos como la catedral de Nuestra Señora de la Asunción, donde el general José María Morelos y Pavón firmó los Sentimientos de la Nación.

Aguilar Ortiz estuvo acompañado en todo momento por funcionarios del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI). Luego se trasladó al Congreso local donde ofreció la conferencia: "La reforma constitucional indígena y afromexicana, y el nuevo poder judicial en México".

En breves entrevistas, tanto en el zócalo como en el Congreso, Aguilar Ortiz, dijo que a su llegada a la SCJN los ministros reducirán sus salarios y estos deberán ser menores al que gana la presidenta.

Afirmó que hasta el momento desconoce la situación financiera en la que recibirá la SCJN.

En el Congreso, Aguilar Ortiz dijo que varios candidatos a magistrados están impugnando la sanción que le impuso el INE.

"Vamos a esperar qué dice el tribunal, nosotros en lo personal no participamos en la elaboración de los acordeones", dijo el ministro electo.

Luego se le preguntó sí desde la SCJN, favorecerá a Morena y al gobierno de Sheinbaum, a quienes se les señalan como sus principales promotores.

Además, formó parte del gobierno del ex presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Es una narrativa que todo el tiempo han estado preguntándome, yo les quiero decir que surgí del pueblo, he estado trabajando a favor del pueblo, mi vínculo es con el pueblo y al pueblo le voy a servir a partir del primero de septiembre".

También se le preguntó por su relación con el coordinador de los senadores de Morena, Adán Augusto López Hernández y con el coordinador de los diputados de ese mismo partido, Ricardo Monreal.

Afirmó que con ellos sólo tiene una relación institucional.

La gira de Aguilar Ortiz por Chilpancingo terminó en un visita al refugio de perros, Perritos felices, propiedad del senador Félix Salgado Macedonio, padre de la gobernadora, la morenista Evelyn Salgado Pineda.