Hace Bosé las paces con su pasado

En esta nueva entrega bibliográfica, luego de la publicación de El Hijo del Capitán Trueno, el autor vuelve a las vitrinas editoriales bajo el sello Espasa de Grupo Planeta, para contar lo que hay detrás de 60 canciones que en suma pincelan los orígenes y evolución de su carrera en su natal España y luego en América Latina y otras latitudes.

"Si no hubiese apaciguado o no estuviera en paz con mis recuerdos, jamás hubiese podido escribir El Hijo del Capitán Trueno, jamás; jamás hubiese podido revistar cada una de mis canciones, además llega un tiempo en la vida en que hay que dejar ir, hay que soltar, hay que liberar, esa es la mejor manera de agradecer a lo que de alguna manera ha contribuido a hacerte grande, cada una de esas cosas no hay que esclavizarlas, hay que dejarlas partir, dar las gracias y que pertenezcan al mundo", describió el artista de 66 años.

El autor empezó su carrera en medio del franquismo. Era una figura que salía del molde de los cantantes de aquella época: bailaba de manera extrovertida, tenía temas retadores para audiencia y su ropa pudo ser clasificada como escandalosa, recuerda el artista de 66 años de edad y que también inspiró la bioserie Bosé, que se transmite por la aplicación de streaming de Paramount desde el 3 de noviembre pasado.

"Ahora que está la serie, cuando ves los comienzos de Bosé ahora parecen normales, incluso superados, pero en aquella época, en pleno franquismo, en plena dictadura, con esa naturalidad de aquel chico que era bandera de una generación que todavía no tenía ídolos, porque los ídolos que había en España, en aquella época, los grandes eran Camilo (Sesto), Raphael, Julio Iglesias, y luego llega un chico joven que se vistiese y cantara de otra manera, con otro tipo de canciones, en ese momento fue muy revolucionario", apuntó.

No sabe todavía qué resultados ha arrojado esta bioserie, pero espera que tenga buen recibimiento entre el público. Este libro hace una revisión de cortes reconocidos de Bosé como "Si tu no Vuelves" y "Nada Particular" y se presentará mañana, a las 17:00 horas, en el Foro FIL (Avenida Mariano Otero, esquina con Las Rosas).