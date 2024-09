Miguel Ángel Yunes Linares: "Quedará en ridículo el líder Marko Cortés"

CIUDAD DE MÉXICO.- Miguel Ángel Yunes Linares aseguró que en la decisión que llevó a que su hijo del mismo nombre respaldara como senador la reforma al Poder Judicial no hubo amago ni presión alguna del Gobierno.

"Yo no me doblo, no soy una persona que admita ese tipo de cosas. Te puedo decir que nadie nos ha amagado y obligado a nada. Lo dijo el Presidente con toda claridad: no hubo negociación ni acuerdo ni amago ni nada.

Fue una decisión totalmente libre. No sé por qué se quiere cuestionar la libertad de las personas. No, aquí en este caso Miguel decidió votar a favor. Si hubiera habido algo en el sentido que tú dices, seguramente hubiéramos salido a denunciarlo. No hubo absolutamente nada", sostuvo.

En entrevista telefónica, el exgobernador veracruzano culpó a Marko Cortés de haber ordenado la expulsión de las filas del PAN de ambos, pero auguró que el dirigente del partido quedará "en ridículo" después de que la Sala Superior intervenga y eche para atrás la resolución que adoptó la víspera el blanquiazul.

Asimismo, desmintió la versión de que Estados Unidos les había cancelado las visas a su hijo y a él.

--¿Qué panorama tiene de la situación que se generó a raíz de la sesión del martes en el Senado?

--Lo que veo es que el debate continúa, como es normal. La reforma seguramente se promulgará en los próximos días; ya ha sido convocado el Congreso a sesionar, que es la parte final del proceso después de haber sido aprobado ya por el Congreso de la Unión y las legislaturas locales, y entiendo que después vendrá una etapa de estabilización. Veo y me da mucho gusto que la Suprema Corte reanudara sesiones y considero que esto va a llegar el momento en que se estabilice y que se inicien los procedimientos establecidos en la reforma constitucional.

--¿Y por lo que atañe a Yunes hijo y a Yunes padre?

--Obviamente, Miguel, titular de la senaduría, él obviamente continuará en el Senado de la República y su papá continuará dedicado a trabajar en otras cosas...

--Anoche la Comisión Permanente del PAN determinó la expulsión de ustedes dos...

--No, no es la expulsión: es el inicio del procedimiento que está establecido en los estatutos del PAN (aquí tengo los artículos de los estatutos:128 y 129, donde se establece claramente que hay un procedimiento que se debe seguir), pero estoy seguro de que no tendrán ningún éxito.

Lo que quieren hacer, no es quitarnos la militancia del PAN. Tenemos 20 años de militantes: lo que quieren hacer es restringir las libertades y esto es terrible. Nuestra lucha no va a ser por seguir militando nada más. Va a ser por luchar por la libertad de las personas y de los parlamentarios y a no ser obligados a no hacer nada. Es una locura querer restringir libertades que están en la Constitución y en los principios de doctrina del PAN.

--¿Qué va a pasar en la próxima sesión del Senado? ¿Dónde podría sentarse su hijo?

--Pues en algún escaño, él irá a la sesión y se sentará donde le asignen su lugar.

--La gente que asistió a la sesión del martes se quedó con las ganas de conocer cuál sería el sentido de su voto en caso de que pudieras haber votado.

--Exactamente en el mismo sentido del posicionamiento y del voto de Miguel. Obviamente en el mismo sentido, porque la iniciativa la estudiamos durante varios días, y Miguel me dijo ´voy a votar en favor´ y coincido plenamente. Hubiera votado exactamente igual...

--¿Es cierto que les suspendieron la visa?

--Es una locura. Miguel acaba de estar en una clínica en Estados Unidos, Fernando acaba de estar en Estados Unidos en un tema de salud, punto. Mentira que a nadie le hayan cancelado la visa. Dijeron que había una grabación, ya la escuché y me dio risa.