Desesperación de migrantes varados en trenes en Cañitas

ZACATECAS, Zac.- Ante la desesperación y al cumplirse más de 30 horas varados en el municipio de Cañitas de Felipe Pescador, miles de migrantes detuvieron un tren que circulaba por esas vías ferroviarias, donde comenzaron a subirse con el objetivo de seguir avanzando con rumbo a Torreón, Coahuila, para llegar a la zona fronteriza con Estados Unidos.

Algunos de los migrantes que permanecen varados en Cañitas informaron que "lograron ponchar (detener) un tren que circulaba por ese lugar, pero, pese a que ya han logrado subirse al nuevo tren, ahora ven que no avanza y temen que ahora dejen también a ese nuevo tren varado".

Mónica una de las migrantes relata que es mucha la desesperación, porque son miles de migrantes que lo único que quieren es seguir avanzando, pero considera que "todo es tan confuso", pues, menciona que gente de migración les dijeron que iba a buscar una solución, pero esta mañana, unos elementos se acercaron dándoles versiones y sugiriendo a otros migrantes que mejor se vayan caminando:

"Nos dicen (migración) que cojamos la carretera y diciendo que no nos va a pasar nada, pero la gente que estamos aquí consideramos que agarrar carretera está peligroso porque no conocemos, y en las carreteras lo que nos espera son los cárteles (...); no podemos exponernos, así que no nos dejan alternativa más que ponchar (detener) trenes y subirnos para seguir avanzando".

Los migrantes refieren que, ahora que están subidos en el nuevo tren, no quiere avanzar, porque al parecer son vagones cargados de combustible y mencionan que los vagones en los que estaban varados ahora han llegado máquinas, pero para regresarlos.

Sin embargo, los migrantes consideran que realmente la empresa ferroviaria o las autoridades migratorias quieren avanzar ningún tren que lleve migrantes arriba y prefiere parar los vagones y seguir dejándolos abandonados en Cañitas.