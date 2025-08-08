FBI capacita a elementos de Seguridad de Michoacán

MORELIA, Mich

Con el objetivo de hacerle frente a grupos delincuenciales en Michoacán, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla anuncio que el personal de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) recibe capacitación por parte del FBI del Gobierno de Estados Unidos.

Además, dijo que el gobierno estatal invirtió cerca de 8 millones de pesos en la adquisición de equipo de última tecnología para mejorar las capacidades de los policías que forman parte de este agrupamiento.

Ramírez Bedolla dijo que este tipo de acciones de cooperación entre Michoacán y Estados Unidos fortalece las corporaciones de seguridad estatales en las tareas de combate al delito.

Aseguró que "el Agrupamiento Especializado en Artefactos Explosivos y Materiales Peligrosos de la Guardia Civil es fundamental para preservar la seguridad de las y los michoacanos y hacerles frente a grupos delincuenciales".

También destacó el apoyo decidido por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum para reforzar la seguridad del estado, como es la Estrategia Nacional contra la Extorsión, así como las acciones para la reconstrucción del tejido social, donde de manera permanente participa la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional, y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).