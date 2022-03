Mi actuar ha estado marcado por honestidad: Sánchez Cordero

En su nueva edición semanal, la revista Proceso publica un testimonio escrito por Julio Scherer Ibarra, donde acusa a Sánchez Cordero y al Fiscal General, Alejandro Gertz Manero, de actuar en conjunto para perseguirlo e inventar acusar en su contra, como una supuesta extorsión al abogado Juan Collado, para que lo dejaran en libertad.

"Quienes siguen los principios rectores de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo de México, hoy podemos seguir adelante y caminar por donde sea, con la frente en alto y la conciencia tranquila.

"Yo puedo decir con total tranquilidad que todo mi actuar siempre ha estado marcado por el amor a mi país, y la más absoluta honestidad en mis acciones, para llevar adelante la transformación que encabeza el Presidente Andrés Manuel López Obrador y que nuestro México requiere" , afirmó Sánchez Cordero en un post en Twitter.

Refirió que Scherer ha mencionado en su escrito que "es hora de hablar".

"Coincido. Dejemos que los órganos de impartición y procuración de justicia hablen.

"Es hora de hablar del trabajo de una mujer que desde la Secretaría de Gobernación siempre veló por el interés superior de nuestro País y de la gobernabilidad", puntualizó Sánchez Cordero.

La ex Ministra agregó que no va a caer en el juego de hablar de las afirmaciones falsas que hacen sobre su persona y del actuar en su encargo como Secretaría de Gobernación, para que sea un distractor.

"De mi parte doy por cerrado este tema. Dejemos que la Fiscalía y el Poder Judicial hagan su trabajo. Al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie", concluye la presidenta del Senado en su escrito.