Ante más de 350 mil mexicanas y mexicanos de todo el país, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que el pueblo de México ha demostrado que es mucha pieza y que en unidad llega más lejos; por ello, dio a conocer cinco puntos que componen la estrategia de desarrollo nacional.

Nuestra fuerza es el pueblo, nuestro motivo es el bienestar del pueblo”. Claudia Sheinbaum Presidenta de México

“Se ha demostrado que el amor a la patria siempre llama. Hemos demostrado que el pueblo de México es mucha pieza, y que juntas y juntos somos más, hacemos más y llegamos más lejos. Y aquí en la plaza pública, en el corazón de la República, siempre diremos con orgullo y amor: México es un país libre, independiente, soberano y democrático.

Nuestra fuerza es el pueblo, nuestro motivo es el bienestar del pueblo, tenemos la misión de servir al pueblo y a la patria. Tengan la certeza de que su Presidenta, con temple y corazón, nunca les va a traicionar y que siempre pondré mi corazón, mente, energía y hasta la vida misma por nuestro querido y amado México”, destacó desde el Zócalo de la Ciudad de México.

Celebró que en la relación con el gobierno de Estados Unidos ha prevalecido el diálogo y el respeto, por lo que los aranceles de 25 por ciento que habían sido aplicados a los productos de exportación fueron levantados, lo que catalogó como un logro de todas y todos los mexicanos. Además, explicó que a México no se le tendrían que aplicar los aranceles recíprocos que el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump impondrá a todos los países del mundo a partir del 2 de abril, ya que con el Tratado México, Estados Unidos, Canadá (T-MEC), se establece que no hay tarifas entre estas naciones.

“Somos optimistas, porque ese día, el 2 de abril, el gobierno de Estados Unidos ha anunciado que pondrá aranceles recíprocos a todos los países del mundo. Por ello, si algún país le cobra por sus exportaciones, Estados Unidos lo hará también, eso es lo que ellos han dicho. Nada más que México no está en ese ámbito, pues nosotros desde hace más de 30 años hemos firmado dos tratados comerciales con los que se establece que nosotros no tenemos aranceles con ellos, ni ellos con nosotros. Es decir, no se tendrían que aplicar aranceles recíprocos, porque prácticamente no hay aranceles de México hacia los Estados Unidos”, destacó.

Resaltó que el Gobierno de México seguirá colaborando con Estados Unidos, particularmente en el combate al consumo de fentanilo, con el objetivo de que esta droga no llegue a los jóvenes mexicanos ni a los estadounidenses.

Ante esto, resaltó los esfuerzos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de las Fuerzas Armadas de México, cuyas incautaciones redujeron en 50 por ciento los cruces de fentanilo entre octubre de 2024 y enero de 2025; mientras que de enero a febrero de 2025, la disminución es de 41 por ciento, de acuerdo con cifras de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EUA (CBP, por sus siglas en inglés).

“Estamos resueltos a colaborar con él en todos los ámbitos, especialmente ante la preocupación que tienen por el grave problema de consumo de drogas sintéticas. Por razones humanitarias, México seguirá colaborando para evitar que llegue fentanilo a los jóvenes estadounidenses y para apoyar a sus familias”, comentó

Informó que, así como el Gobierno de México coopera en este ámbito, se planteará al Gobierno de Estados Unidos que debe aplicarse para que dejen de llegar armas de alto poder a nuestro territorio.

Aseguró que las incautaciones logradas han sido posibles gracias a la Estrategia Nacional de Seguridad de cuatro ejes: Atención a las causas, más y mejor Guardia Nacional, Inteligencia e investigación, así como coordinación con la Fiscalía y los estados de la República, que ha logrado reducir en 15 por ciento los homicidios dolosos entre octubre de 2024 y febrero de 2025.

“Les adelanto el dato que íbamos a dar el martes en ‘La mañanera’: Hemos reducido los homicidios dolosos en todo el país en casi 15 por ciento. Y no olvidamos lo que es nuestra esencia: La paz y la seguridad son fruto de la justicia”.

Puntualizó que también se ha desarrollado una estrategia para atender el fenómeno migratorio, sin violar los derechos humanos, empezando por el derecho a la vida, ante esto, aseveró la importancia de impulsar el desarrollo para evitar que las personas migren por necesidad, como sucedió durante el periodo neoliberal en el cual se dio una gran pérdida de empleos, lo que provocó que miles de compatriotas cruzaran a los Estados Unidos, donde actualmente viven cerca de 38 millones de mexicanos y mexicanas, de los que dos terceras partes son nacidos en territorio estadounidense, mientras que el resto tiene papeles de residencia, y quienes aportan a la economía de ambos países, pues tan sólo en 2024 enviaron 64 mil millones de dólares en remesas, pero además dejan el 80 por ciento de sus salarios en territorio estadounidense.

“Miren, cada vez migran menos mexicanos hacia los Estados Unidos y eso es porque cada vez hay mejor situación económica en el país. Recordemos que el Presidente López Obrador redujo la pobreza en más de 9 millones de mexicanas y mexicanos, y nosotros seguimos aplicando la misma máxima humanista: ´Por el bien de todos, primero los pobres”, agregó.

Destacó que es menester fortalecer la relación económica entre ambas naciones, pero siempre respetando las soberanías, por lo que la propuesta es una integración económica y comercial de América del Norte para convertirla en la región más poderosa del mundo con prosperidad, respeto a la libertad y a la independencia.

“Desde la firma del Tratado México-Estados Unidos-Canadá se concibió que esa era la única opción para enfrentar con éxito la competencia que significa el avance económico y comercial de países asiáticos”, aseguró.

Ante esto, precisó que lo más importante es mantener la unidad en el pueblo de México, cuya economía sigue fortaleciéndose con base en el Humanismo Mexicano con el cual se riega la economía desde abajo y con ello México florece. La Jefa del Ejecutivo Federal aprovechó para recordar a los mexicanos y mexicanas que el próximo 1 de junio se elegirán de forma democrática a jueces, juezas, magistrados, magistradas, ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Estrategia de desarrollo nacional

1. Fortalecimiento del mercado interno. Eso significa seguir aumentando el salario mínimo y el bienestar de nuestro pueblo.

2. Ampliar la autosuficiencia en alimentos básicos y en energéticos. Que se produzca en México lo que consumimos en México, lo principal.

3. Promover la inversión pública para impulsar la creación de empleos. Ya inician este y el próximo mes la construcción de trenes de México a Nuevo Laredo, y México a Nogales. Carreteras, obras de agua de beneficio social y un millón de viviendas para el pueblo de México al que nos comprometimos.

4. Promover la producción nacional para el mercado interno con el Plan México y,

5. Fortalecer la base de nuestro proyecto, los Programas de Bienestar: la Pensión a Adulto Mayor, las becas, el Apoyo a Personas con Discapacidad, Sembrando Vida, Producción para el Bienestar, Fertilizantes Gratuitos. Y los tres nuevos programas: Apoyo a todas las mujeres de 60 a 64 años de edad, becas para todos los niños de escuela pública y el Programa de Bienestar Salud Casa por Casa.