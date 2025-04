Impacto de la escasez de agua en las importaciones agrícolas de EU desde México

A EU le conviene que México tenga suficiente agua, de acuerdo con expertos, pues el País se mantiene desde el 2016 como la principal fuente de importaciones agrícolas de esa nación.

Francisco Chapa, ex presidente del Consejo Agropecuario de Nuevo León, explicó que en estados como Sinaloa, donde la totalidad del territorio padece sequía, se producen cultivos clave para los estadounidenses, como tomate y pimiento fresco.

"Sinaloa no tiene agua, las presas están vacías, si no llueve y si no se recargan esas presas va a haber un gran problema y ese problema le va a repercutir a EU", advirtió.

"Imagínate que no llovió, no se va a poder sembrar tomate, no se va a poder sembrar pimiento, no se va a poder sembrar pepino y dependen de esto los norteamericanos. Entonces, claro que a ellos no les conviene que a México le falte agua".

Sin embargo, Chapa consideró que aún no es momento de que México tome represalias por los aranceles de 20.91% al tomate que EU anunció que se impondrían a partir del 14 de julio.

Y es que, el martes pasado, Julio Berdegué, Secretario de Agricultura, dijo que podrían imponerse cuotas a las importaciones estadounidenses de pierna y muslo de pollo, recordando que desde el 2012 se identificaron prácticas desleales, o dumping, pero en ese entonces se descartó la posibilidad de aplicar sanciones al respecto.

"Yo creo que eso del arancel al tomate (Donald Trump) va a acabar diciendo que por ahora no, porque es un balazo en los pies (y) sería muy prematuro imponer represalias", añadió Chapa.

Datos del Departamento de Comercio de EU indican que el año pasado el 22.8% de las importaciones agrícolas de ese país provinieron de México, seguido por Canadá con 19.3% y la Unión Europea con 17.1%.

México cerró el 2024 con un total de 48 mil 638 millones de dólares en exportaciones agrícolas a EU, según la actualización más reciente de las autoridades estadounidenses.

En orden por su valor en dólares, los cultivos de todo el mundo que más importaron los estadounidenses en el 2024 fueron: berries (excepto fresas), tomates frescos, aguacates, plátanos frescos o congelados y uvas frescas.

De esos cultivos, de México importaron aguacates por un valor de 3 mil 418 millones de dólares, tomates frescos por 3 mil 124 millones, berries (excepto fresas) por 2 mil 442 millones, uvas frescas por 550 millones y plátanos por 1.5 millones.

Chapa también destacó la dependencia que tiene EU de México para abastecerse de pimientos frescos, pepinos y piña, cuyas importaciones el año pasado fueron de mil 718 millones, 876 millones y 37 millones de dólares, respectivamente.

El pasado miércoles, Grupo REFORMA publicó que la cuenca del Río Bravo, por medio de la cual México entrega agua a EU con base en el Tratado de 1944, cumplió en el 2025 seis años en situación de sequía.