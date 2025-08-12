Pensión Mujeres Bienestar: ¿qué letras se registran este martes?

CIUDAD DE MÉXICO.- Desde comienzos de Agosto arrancó el nuevo registro para el Programa Mujeres del Bienestar, una de las tantas ayudas impulsadas por el Gobierno de México, que va dirigida a mujeres de 60 a 64 años.

Hasta el 30 de agosto estará disponible la oportunidad para que millones de mujeres se registren, pues se espera se sumen alrededor de 3.3 millones de beneficiarias, actualmente el programa cuenta con un millón de mujeres registradas.

¿Qué letras se registran hoy, 12 de agosto?

Hoy 12 de agosto continúa el registro de acuerdo a la primera letra del primer apellido, de acuerdo al Calendario de la Secretaría de Bienestar. Es turno de las letras: "D","E""F","G" Y "H".

Las mujeres beneficiarias deben de acudir a un Módulo del Bienestar en un horario de 10:00 a 16:00 horas para realizar su registro; es importante saber que si no es posible realizar la solicitud el día que les toca, podrán acudir cualquier sábado del mes, pues se atenderán a todos los apellidos, aunque el tiempo de espera será mucho mayor.

¿Qué documentos son necesarios?

Para realizar la solicitud de forma correcta, es necesario acudir con estos papeles en original y copia, además de brindar un teléfono de contacto:

Alguna Identificación Oficial Vigente

Acta de nacimiento legible

CURP, impresión reciente

Algún comprobante de domicilio no mayor a 6 meses

Además realizarán una solicitud en el módulo.