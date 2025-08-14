México reduce pobreza: Inegi

El número de mexicanos pobres en 2024 fue de 38.5 millones, 13.4 millones menos que en 2018, reportó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía ( Inegi ).

El de pobres extremos, en tanto, fue de 7 millones, una reducción de 1.7 millones respecto a 6 años antes.

Al presentar los resultados de la Medición de la Pobreza Multidimensional 2024, el Instituto señaló que, en términos proporcionarles, la reducción fue de 41.9 a 29.6 por ciento para la pobreza y de 7 a 5.3 por ciento para la pobreza extrema.

Las entidades con la mayor proporción de su población en situación de pobreza en 2024 fueron Chiapas, con 66 por ciento; Guerrero, con 58.1; Oaxaca, con 51.6; Veracruz, con 44.5, y Puebla, con 43.4.

En tanto, los niveles más bajos de pobreza se registraron en Baja California, con 9.9 por ciento; Baja California Sur, con 10.2; Nuevo León, con 10.6; Coahuila, con 12.4, y Sonora, con 14.1.

El Inegi advirtió que, mientras la población vulnerable por ingresos disminuyó de 9.9 millones a 7.6 millones en el periodo, la vulnerable por carencias sociales aumentó de 32.7 millones a 41.9 millones.

El año pasado 48.2 por ciento de la población carecía de acceso a la seguridad social, 34.2 de acceso a servicios de salud,18.6 registraba rezago educativo, 14.4 carecía de acceso a a la alimentación nutritiva y de calidad y 14.1 de servicios básicos de vivienda.

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) era el encargado de la medición de la Pobreza Multidimensional, con una periodicidad bienal, a nivel nacional y por entidad federativa, sin embargo, tras su desaparición ordenada por la 4T, ahora la realizó el Inegi por primera vez.

Claudia Maldonado, nueva titular de la Coordinación de Medición de la Pobreza y Evaluación Integral de la Política de Desarrollo Social del Instituto, explicó en rueda de prensa que las estimaciones se basan en los resultados de la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares (ENIGH).

Subrayó que, siendo esta la primera medición que realiza el Inegi, tras la desaparición del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), se buscó garantizar la continuidad metodológica del ejercicio y la comparabilidad de los resultados.

Recordó que la medición incluye un componente de bienestar económico, determinado por el ingreso, y uno de cumplimiento de derechos sociales.

Destacó que se registró una reducción de la población con percepciones inferiores a la línea de pobreza por ingreso, determinada por el costo de la canastas alimentaria y no alimentaria.

La tendencia del indicador no cambia, destacó, si, en un ejercicio estadístico, se eliminan las transferencias de programas sociales.

En el caso de las carencias, advirtió, hay una "permanencia de la estructura".

"Aquellas carencias que tienen una mayor prevalencia en la población mexicana siguen siendo las mismas que en el pasado", apuntó.

Sube carencia en salud