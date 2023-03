´México es mucho más seguro que Estados Unidos´: Obrador

Ciudad de México

López Obrador ha aprovechado para poner en la mira la actuación de la DEA en territorio mexicano. "La DEA nos debe una explicación", ha asegurado el mandatario, tras cuestionar el papel de las agencias estadounidenses y su parte de responsabilidad en la lucha contra el crimen organizado. El presidente ha recordado el fallo contra Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón (2006-2012), por narcotráfico y delincuencia organizada en una corte de Nueva York y subrayado que fue durante esa Administración cuando hubo una colaboración más intensa en materia de Seguridad trasfronteriza. "¿Cómo confiar en la DEA? ¿Lo han hecho muy bien? ¿Cómo no se dieron cuenta de lo de García Luna?", declaró el mandatario. "Se han quedado callados", agregó.

"Tenemos que mantener nuestra relación, es muy importante la cooperación con Estados Unidos, pero sin subordinación", zanjó López Obrador, quien insistió en que no va a dejar que se "pisotee" la soberanía del país con el pretexto de combatir el tráfico de fentanilo, que se cobró 107.000 vidas en Estados Unidos en 2021, según datos oficiales. El presidente ha enarbolado de nuevo un discurso nacionalista para responder a una iniciativa que circula en el Congreso estadounidense y que pretende clasificar a los carteles mexicanos como grupos terroristas para dar facultades al presidente de Estados Unidos de emprender acciones militares en México.

ESTRATEGIA ELECCIONARIA

Líderes republicanos como el congresista Dan Crenshaw y el senador Lindsay Graham no han reparado en sus críticas contra el Gobierno mexicano, en lo que los analistas han interpretado como una estrategia con miras a las elecciones presidenciales del próximo año. Pero también hay políticos demócratas, como el senador Bob Menéndez, que se han sumado a los cuestionamientos y los medios de comunicación estadounidenses han dado amplia cobertura a las dudas sobre la capacidad de México de hacer frente al crimen organizado. "¿Por qué no se habla de los carteles en Estados Unidos? De eso no hablan", reviró López Obrador. "Allá es como el castillo de la pureza", ironizó.