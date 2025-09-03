Sheinbaum y Rubio acuerdan cooperación en seguridad y combate al narcotráfico

CIUDAD DE MÉXICO.- El Secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, arribó a Palacio Nacional para reuinirse con la Presidenta Claudia Sheinbaum.

El funcionario es el funcionario de más alto nivel del Gobierno de Trump con el que se ha reunido Sheinbaum.

De acuerdo con lo dicho por la Mandataria federal en su mañanera, buscan llegar a un entendimiento que se llama "Programa de cooperación sobre seguridad fronteriza y aplicación de la ley".

De acuerdo con Sheinbaum, ese programa de colaboración se da en el marco de las soberanías de ambos países.

-Sobre la reunión hoy que tiene con Marco Rubio, no sé si pueda aclarar, ¿van a firmar hoy este entendimiento de seguridad?, le preguntó REFORMA.

"Es que no es una firma, lo que se firma entre un país y otro está determinado por tratados internacionales y relación bilateral, es un entendimiento, así se llama, Programa de cooperación sobre seguridad, fronteriza y aplicación de la ley, es como si lo firmáramos, sólo que si se firma, entonces ya tiene otra categoría", afirmó la Presidenta.

"Pero es un acuerdo, un programa conjunto de colaboración, de cooperación, en el marco de nuestras soberanías en el que está de acuerdo el Gobierno de los Estados Unidos, y está de acuerdo el Gobierno de México".

Sheinbaum dijo que en el caso de los precursores para el fentanilo, hay un grupo de alto nivel que da seguimiento al tema.

-Hay un tema, un punto importante que usted ha hablado, de dónde vienen los precursores del fentanilo, ¿esto lo van a trabajar y lo hablan?, se le cuestionó.

"Se forma un grupo de alto nivel que en realidad ya se reunió una primera vez en Washington y que la idea es que pueda haber pues reuniones permanentes, cotidianas, entre ambos gobiernos a través de los Secretarios de Estado, para dar continuidad a este programa de cooperación", aseguró.

Uno de esos temas es, por ejemplo, un grupo conjunto de investigación, relacionado con los precursores de fentanilo, entonces y se le va a dar seguimiento y continuidad"

-No se sabe de dónde vienen estos precursores, México no lo sabe aún?

"Sí, pero es muy importante que nos pongamos de acuerdo, y que entre los dos tengamos la misma información, ¿no te parece?", respondió.

El Secretario de Estado, Marco Rubio, que llegó anoche a México, dijo antes de viajar al País que la Administración del Presidente Donald Trump atacará militarmente a los cárteles del narcotráfico sin importar el lugar donde estén.

Antes de encontrarse con la Presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional, aseguró que el inédito bombardeo de EU en aguas internacionales del Caribe, muestra que Trump usará todos los recursos del poder estadounidense contra los cárteles.

"Esta es una operación antidrogas y vamos a combatir a los cárteles de la droga donde quiera que estén y donde quiera que operen contra los intereses de EU. La principal obligación del Presidente es garantizar el interés nacional y la seguridad nacional de nuestro pueblo", dijo Rubio en Florida.