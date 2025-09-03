Combatiremos cárteles donde estén: Marco Rubio

CIUDAD DE MÉXICO.- El Secretario de Estado, Marco Rubio, dijo que la Administración del Presidente Donald Trump atacará militarmente a los cárteles del narcotráfico sin importar el lugar donde estén.

A sólo unas horas de encontrarse con la Presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional, aseguró que el inédito bombardeo de EU en aguas internacionales del Caribe, muestra que Trump usará todos los recursos del poder estadounidense contra los cárteles.

"Esta es una operación antidrogas y vamos a combatir a los cárteles de la droga donde quiera que estén y donde quiera que operen contra los intereses de EU.

La principal obligación del Presidente es garantizar el interés nacional y la seguridad nacional de nuestro pueblo", dijo Rubio en Florida.

Del total de 9 presuntos grupos criminales designados como Organizaciones Terroristas Extranjeras por la Administración Trump este año, 6 de ellos tienen su base en territorio mexicano.

"El Presidente ha sido muy claro al afirmar que usará todo el poder de EU para combatir y erradicar a estos cárteles de la droga, sin importar desde dónde operen ni cuánto tiempo hayan podido actuar con impunidad. Esos días ya pasaron", dijo Rubio.

Los cárteles mexicanos ubicados por EU son el de Sinaloa, el del Golfo, el Jalisco Nueva Generación, el del Noreste, la Nueva Familia Michoacana, así como los Cárteles Unidos de Michoacán.