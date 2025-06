Claudia Sheinbaum desafía a EU por pruebas de lavado de dinero

La Presidenta Claudia Sheinbaum dijo que si el Departamento del Tesoro de Estados Unidos no da a México pruebas de lavado de instituciones financieras, su Gobierno no reconocerá el delito.

"Si ustedes leen la documentación que se publica ayer, pues no hay ninguna prueba, son dichos, pero no hay pruebas de dónde está el lavado de dinero. Entonces, ¿cuál es nuestra posición? Si hay pruebas, si se actúa, no hay impunidad, no importa quién sea. Pero si no hay pruebas, pues no se puede actuar como en cualquier delito. Entonces, hasta ahora, el Departamento del Tesoro, no ha enviado ninguna prueba que indique que hay lavado de dinero.

"Entonces, que el Departamento del Tesoro envíe las pruebas, si es que las tiene, para que los acompañemos en el proceso. Si no hay pruebas, pues no puede haber de nuestra parte reconocimiento de lavado de dinero. Tiene que haber pruebas para saber si hubo lavado de dinero o no. Entonces, ni lo negamos ni lo aceptamos", comentó Sheinbaum en conferencia mañanera.