Avala Senado la Ley Federal de Derechos

Por: Agencia Reforma

Diciembre 04, 2024 -

Ciudad de México.- Con adiciones de cobros en minería y a turistas de cruceros que fueron cuestionados por la Oposición, en el Senado la Ley Federal de Derechos fue aprobada en lo general con 80 votos en favor y 37 en contra.

"Se acabaron los paraísos fiscales", celebró la morenista María Guadalupe Chavira, defensora de un dictamen con incremento de los derechos mineros, del impuesto al turismo extranjero y las prestaciones de servicios migratorios en aeropuertos.

En el caso de la minería, el derecho sube de 7.5 por ciento y de 0.5 a uno por ciento el derecho extraordinario para este sector.

Aliada de Morena, la bancada del PT reclamó en vano la restitución del Fondo Minero para que la recaudación del 85 por ciento de los impuestos a la minería se destinen para obras de bienestar y desarrollo incluyente para municipios mineros de Zacatecas.

El Fondo Minero, dijo la zacatecana Geovanna Bañuelos, "permitió que una parte de la recaudación del impuesto minero se quedara en las comunidades que se dedican a esta actividad. No solo era un acto de justicia, sino también de visión a largo plazo.

"Este fondo representaba una forma de compensar los efectos negativos de la minería, ofreciendo recursos a los municipios para que pudieran invertir en infraestructura, en educación, en salud, y en proyectos que diversificaran su economía que benefician directamente a 212 municipios con una población de 2.5 millones de habitantes.

"Para comprender la magnitud de este concepto, de 2015 al 2018 se recaudó un total de 14 mil 375 millones de pesos por el derecho especial, extraordinario y adicional sobre minería, conocido como Fondo Minero. De este monto, Zacatecas recibió más de 2 mil 320 millones de pesos, el equivalente a más del 5% del presupuesto actual de mi Estado", señaló.

La Oposición también echó en cara a Morena la falta de transparencia de los recursos que puedan ingresar a las arcas vía derechos.

Para la senadora priista Carolina Viggiano, el dictamen de la Ley Federal de Derechos del 2025 "refleja un modelo fiscal que castiga sectores productivos y recauda de manera desproporcionada para sostener proyectos costosos y sin rendición de cuentas. "Todo lo que se pretende reunir de recursos que paguen por la ley de derechos se no se está destinando de manera transparente: esa es otra cuestión de la que adolecen estas dos leyes que hoy vamos a discutir porque no se dice a dónde van a ir esos recursos, por ejemplo, esto de turismo, no va a ir a turismo, va a ir a una bolsa discrecional", observó.

En opinión de la secretaria general tricolor, a Morena sólo le interesa "ver de dónde reúne dinero para tapar los huecos, para tapar el déficit, para lograr hacer algo con la deuda que indiscriminadamente han hecho crecer. Seguimos en la opacidad, seguimos sin transparentar, sin hablar claro y con la verdad al pueblo de México seguimos engañándolo". El senador Luis Donaldo Colosio, de MC, dijo que "Tendrá consecuencias devastadoras para el turismo,pilar de la economía".





´Truenan´ en Vallarta por impuesto a cruceristas

Operadores turísticos, comerciantes y transportistas "tronaron" este martes en Puerto Vallarta, al manifestarse en contra del impuesto adicional federal de 42 dólares por pasajero, que se pretende aplicar a partir del próximo año a cruceristas.

Los inconformes expusieron que se prevé imponer una cuota adicional de 42 dólares por pasajero a partir de enero de 2025, lo que estaría causando alarma en el sector turístico, pues habría temor sobre devastadoras consecuencias para la economía local.

El grupo de manifestantes se congregó en el puerto internacional de cruceros de Puerto Vallarta, donde exigió la cancelación o por lo menos el retraso de la nueva cuota que se aplicaría a cruceristas.

Entre los integrantes de la protesta estuvieron líderes turísticos, empresarios, miembros de Cámaras de Comercio, así como la regidora vallartense sin partido, Melissa Madero, integrante de la Comisión de Servicios Turísticos y Atención al Visitante del Ayuntamiento vallartense.