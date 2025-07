Quiere Rocha menos asesinatos y robos tras operativos

Tras el inicio el pasado domingo de sesiones quincenales del Gabinete de Seguridad federal en Sinaloa, el Gobernador morenista, Rubén Rocha Moya, dijo que espera que los operativos coordinados disminuyan la cifra de homicidios y robo de autos que comenzó a escalar. En conferencia de prensa este lunes, el Mandatario afirmó no sentirse satisfecho con las estadísticas delictivas provocadas por la narcoguerra que inició desde hace casi un año entre "Los Chapitos" y "Los Mayos", ambos grupos del Cártel de Sinaloa (CDS). Tan solo de enero a junio de este año se han registrado 893 asesinatos en la entidad, comparado con los 244 que ocurrieron en el mismo periodo de 2024, es decir, un aumento del 266 por ciento, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). "No estoy satisfecho, tenemos el problema de seguridad todavía, seguimos ahí, y el Gabinete de Seguridad públicamente reconoce que hay mucho quehacer en Sinaloa y hay que hacer lo que falta, que esta guerra entre grupos se ha alargado (...) tenemos algo todavía no resuelto, tenemos que bajar definitivamente los niveles de homicidios dolosos, robos de carros, que están bajando, si, tuvimos el repunte entre mayo y junio, muy fuerte, julio está bajando, pero no es a como lo queremos", expresó. "Quiere decir que ahí esté el problema latente, me deja satisfecho el hecho que haya venido el Gabinete y se comprometa en territorio con Sinaloa para reactivar, fortalecer el operativo, diversificarlo, estar haciendo la renovación de tropa que se requiere, ayudarnos a mejorar las condiciones de operación de nuestras policías... y mantener la coordinación". Rocha Moya aseguró que el próximo jueves 24 de julio se reunirá otra vez con el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) federal, Omar García Harfuch. Apenas el pasado domingo, García Harfuch aseguró que los grupos criminales del CDS se encuentran mermados tras casi mil 500 de sus integrantes detenidos, así como el aseguramiento de armas y de narcolaboratorios. "Me dijo el Secretario Harfuch que por encargo de la Presidenta se va a ver conmigo, me dijo que el jueves nos veíamos, porque ahí vamos a precisar cómo se nos va a apoyar, lo que está claro es que deben llegar alrededor de 100 camionetas para tener más patrullas", destacó el Gobernador. El pasado domingo, además de presumir esa 'merma' en los grupos criminales, el Gabinete federal destacó que la detención de Ovidio Guzmán, 'El RatÛn', se dio en enero de 2023 por autoridades mexicanas, luego de que el líder de 'Los Chapitos' podría tener la protección de Estados Unidos si es uno de sus testigos protegidos.