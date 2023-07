Megaderrame: en duda la seguridad de Pemex

Una gran mancha de crudo sobre las aguas del Golfo de México pone en duda, una vez más, la seguridad operativa de Petróleos Mexicanos (Pemex). Un grupo de organizaciones de la sociedad civil y medioambientales ha denunciado sobre un supuesto derrame de crudo en la Sonda de Campeche, en las aguas del Golfo de México, un sitio explotado por la petrolera. De acuerdo a las imágenes recabadas por satélite, la gran mancha de crudo tiene una extensión de al menos 400 kilómetros cuadrados, equivalente al doble de tamaño de la ciudad de Guadalajara (Jalisco). Los colectivos alertan de que este grave incidente ocurrió en la misma zona a principios de este mes y unos días más tarde, el pasado 7 de julio se registró en ese mismo sitio un incendio en una plataforma petrolera de la compañía. Este accidente dejó un saldo de dos muertos, ocho lesionados y un trabajador desaparecido. A pesar de las reiteradas peticiones de información, Pemex aún permanece en silencio sobre este incidente.

Las imágenes satelitales, procesadas por el geógrafo Guillermo Tamburini, registraron un derrame de crudo de otra de las plataformas de la zona, y permiten suponer que el derrame inició alrededor del pasado 4 julio. "A una distancia de unos 15 kilómetros de la instalación de Nohoch Alfa vemos una gran mancha sobre la superficie del agua y tras un análisis se corrobora que se trata de un gran vertido de hidrocarburos", declaró. De acuerdo con un análisis realizado por el geógrafo, la mancha abarca una superficie de 400 kilómetros cuadrados y para esta fecha podría extenderse a 1.000 kilómetros cuadrados", mencionó.

ADVIERTE ESPECIALISTA

El especialista advirtió, además, que no es el único derrame petrolero detectado en esta revisión de imágenes satelitales. Un mes antes, el 7 de junio, se observó otra mancha negra de unos 235 kilómetros cuadrados de extensión, a dos kilómetros de distancia del más reciente vertido, en el complejo Balam Tango Bravo.

Los colectivos denunciaron a través de una conferencia de prensa virtual este lunes que las autoridades no han dado aviso alguno sobre las causas y consecuencias de una serie de derrames petroleros en aguas mexicanas. Pablo Ramírez, especialista de Greenpeace México, criticó en esta mismo espacio el silencio de Pemex sobre las causas y estragos de este derrame. "La completa opacidad con la que se ha manejado este derrame resulta preocupante frente a la posibilidad de que sea una muestra de otros incidentes similares que pasan sin ser cuantificados y sin registro de atención. No sabemos lo que ocurrió y lo que causó esa explosión y eso ocurre con muchos derrames en la zona de los que no nos enteramos; solo a través de imágenes satelitales vemos derrames que se estaban produciendo en esta región y de la problemática que eso presenta", explicó Ramírez.