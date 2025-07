Megadecomiso de hidrocarburos en Coahuila: Opinión de Federico Döring

Como un avance parcial calificó el diputado panista Federico Döring el decomiso de 15 millones de litros de hidrocarburo robado en Coahuila, ya que no se reportaron detenidos y tampoco hay información de cuentas congeladas a Juan Manuel "El Mono" Muñoz, gasolinero ligado a Los Zetas.

"Si bien se celebra el decomiso, sin sentencia, sin gente en la cárcel y sin cuentas congeladas y activos congelados es un avance parcial, lejos de lo que se le debe exigir al Gobierno de la República", consideró.

El legislador celebró el megagolpe anunciado ayer por el Secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, pero consideró increíble que esa cantidad de combustible fuera traslada sin revisión alguna.

"Celebro que las autoridades locales de Coahuila hayan hecho el trabajo que no hicieron las autoridades federales en detectar estos 15 millones de litros de diésel. Es increíble que todos esos 129 convoyes hayan pasado por las aduanas de Reynosa sin ninguna revisión, en Tamaulipas, ni en su entrada al País, y que el seguimiento que dieron al Mono Muñoz, aquel que postuló candidatos a través del PT en Coahuila, de las autoridades locales, hayan encontrado lo que no encontraron las autoridades federales", dijo.

Ayer, el Gobierno federal anunció la incautación de 15 millones de litros de hidrocarburos contenidos en 129 ferrotanques como resultado de indicios provenientes de la detención de "El Mono", el pasado 22 de mayo en Torreón.

Döring, quien en abril pasado solicitó, sin éxito, a las secretarías de Defensa, Marina y Seguridad información sobre los detenidos por la incautación de 18 millones de litros de combustible en Baja California y Tamaulipas, lamentó que, de nuevo, no se informe de personas puestas a disposición de las autoridades.

El legislador del PAN dijo que a pesar de que el golpe anunciado proviene de la detención de "El Mono" y del cateo de siete gasolineras de su propiedad, las autoridades tampoco hayan dado información sobre el congelamiento de activos.

"Si ya habían dejado en libertad al Mono Muñoz y tuvieron tiempo para darle seguimiento a sus operaciones con los cateos previos a sus gasolinerías, uno supondría que ya tienen listo el aseguramiento de bienes mal habidos. De nueva cuenta, no hay detenidos, no se informa de detenidos, no se va saber de gente que esté en la cárcel ni sentencias por el huachicol fiscal y no se sabe de ningún congelamiento de activos financieros por parte de la UIF", expuso.

El diputado planteó la posibilidad de que no se proporcione información sobre personas detenidas para encubrir a funcionarios federales.

"Lo que se lamenta es que, otra vez, no hay detenidos, no se informa de ningún detenido, quizá porque no se quiere dar los nombres de los funcionarios federales de Morena que estaban involucrados en este huachicol fiscal y, de nueva cuenta, tampoco se informa de ninguna acción que se vaya a llevar a cabo de congelamiento de cuentas", insistió.