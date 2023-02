Matan a la universitaria Karina Casillas en Veracruz

La UV precisó en un mensaje su condena contra la joven, de 25 años de edad, quien estudiaba la licenciatura de Nutrición en el campus Veracruz-Boca del Río.

"La Universidad Veracruzana (UV) se une a la pena que embarga a familiares y amigos de Karina Casillas Gutiérrez, alumna de la Facultad de Nutrición, quien el sábado pasado fue víctima de femicidio", se expresó.

"La UVEA se pronuncia enérgicamente en contra de estos actos de violencia y pide a las autoridades competentes que se haga justicia".

En información policiaca, se reportó que la víctima fue atacada el pasado sábado en el Fraccionamiento Medano del Perro, y la madre de ella, al ver que no le contestaba los mensajes, decidió ir a buscarla al domicilio de la Calle Frank Liz.

Al arribar a la casa, encontró el cuerpo de su hija con heridas de arma blanca y a su costado a su presunto agresor a un lado, señalado como su pareja sentimental, también con heridas en el abdomen.

El Gobernador morenista, Cuitláhuac García, reveló este lunes que el sujeto señalado como feminicida se encuentra en calidad de detenido en un hospital.

"Está detenido el responsable, no solamente atenta contra la vida de la joven, también intentó suicidarse, entonces está en el hospital en calidad de detenido, esperamos, no sabemos qué va a pasar con la vida de este presunto responsable", dijo.

A Casillas Gutiérrez le realizaron un sepelio ayer, a las 12:00 horas, en la Funeraria Olivares, y durante este lunes, cerca de las 11:00 horas, se llevó a cabo la misa de despedida en el mismo sitio.

En redes sociales, algunos conocidos de la víctima mostraron sus mensajes de despedida.

"La conocí, fue compañera mía en las secundaria, era una persona muy tranquila y que estoy segura no le haría daño a nadie ni se metería en cosas chuecas. ¿Qué justificación tiene ahora?, No iba tomada, no venía de una fiesta, no se drogó, no tenemos la culpa de que un día nuestra pareja sentimental nos arrebate la vida incluso hasta personas de años juntas hacen cosas atroces, entonces?", expresó Esme CM en Facebook.