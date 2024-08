Compara Marcos a AMLO con Díaz Ordaz por 'autoritarismo'

En un balance en vísperas del cierre de este sexenio, el 'Comandante' Marcos señaló que el Presidente Andrés Manuel López Obrador incurrió en acciones que criticó de ex presidentes, como el autoritarismo de Gustavo Díaz Ordaz.

A través del un blog, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) difundió el segundo texto en este mes de su líder histórico, en el que calificó a la Administración de la autodenominada 4T como un error que se cometió por el "beneficio de la duda" y que auguró que se repetirá con la próxima en la Presidencia, si no se hacen cambios en la manera de gobernar.

"Quienes nos criticaron por no apoyar y criticar el cambio de piel de la víbora, fueron los más ferozmente atacados por su defendido. Ahora lo vuelven a hacer, amparándose en que 'es mujer'. Hombre, mujer, otroa, no importa. Allá arriba está el problema, no la solución. Si no miran hacia abajo, seguirán tropezando con la misma piedra. Y eso ya sería patológico. El oficialismo no busca apoyo, sino complicidad", expuso.

"(AMLO) Tuvo el autoritarismo de Gustavo Díaz Ordaz, el nacionalismo de cartón piedra de Luis Echeverría Álvarez, la demagogia corrupta de José López Portillo, la mediocridad administrativa de Miguel de la Madrid, la perversidad de Carlos Salinas de Gortari, la vocación criminal de Ernesto Zedillo, la ignorancia enciclopédica de Vicente Fox, el militarismo y la mecha corta de Felipe Calderón, y la frívola superficialidad de Enrique Peña Nieto.

"¿Quién es? Ah, y la corte de aduladores de todos ellos. Cambian los presidentes, cambian las nóminas. Lo del autoelogio y lo chillón, sí es parte del 'estilo personal de gobernar'", agregó.

Además de criticar prácticas similares de este Gobierno federal con el de los anteriores, también remarcó que funcionarios de antaño figuraron como cercanos al actual Presidente.

"En el oficialismo no todos son iguales, es cierto. Los hay criminales impunes, que ya lo eran en el PRI, el PAN, el PRD, el PT y el PVEM antes de brincar al oficialismo; o como el futuro encargado de Educación Pública (Mario Delgado, a quien también le fue encargada la dirigencia de Morena). Y los hay quienes son simplemente estúpidos, como el paradójico Marx Arriaga (titular de la Dirección de Materiales Educativos de la SEP)", apuntó.

En sus líneas que señaló, son emitidas desde las montañas del sureste mexicano, el anteriormente conocido como Subcomandante Marcos se refirió a la adrenalina, ambición, adicción y lo embriagante del poder, y advirtió que puede generar resaca.

Específicamente se refirió a consecuencias acarreadas por las obras de esta gestión, sobre lo que también hizo comparaciones con antecesores del tabasqueño y además mencionó la represión sufrida por detractores.

"No olvidar que Chalco, hace más de 30 años, era la joya emblemática de Carlos Salinas de Gortari y de su programa 'Solidaridad', antecedente intelectual y práctico de los programas de 'Bienestar'. Con lo que ahora se padece en ese lugar, ¿dónde está Salinas de Gortari para dar cuentas? Los súbditos de hoy, ¿estarán para dar cuentas en las previsibles catástrofes en las que desembocarán sus megaproyectos del 'Bienestar'?", cuestionó.

"Los opositores conservadores fueron 'adversarios'. ¿Y quienes se rebelan y resisten al sistema? Ah, ésos sí eran (y son) enemigos. Merecían y merecen la muerte, el desprestigio y el olvido. O todo junto. Por eso el olvido, la impunidad y la ignorancia frente al asesinato del hermano Samir Flores Soberanes (activista opositor a una termoeléctrica en Morelos) y todos los guardianes de la tierra asesinados, desaparecidos y encarcelados en la llamada 'revolución de las conciencias'.

"No importa el nombre, es lo mismo. Basta una mirada serena para entenderlo. Claro, eso si se quiere entender y no sólo confirmar fobias y filias personales (gratuitas o pagadas)", añadió.

El "Comandante" criticó las estrategias de la Oposición en México, que refirió que no supo posicionarse como opción de centro ni de derecha hacia la Presidencia, a quienes también atribuyó críticas a acciones de sus partidos en épocas anteriores.

"Se quejaron, se quejan y se quejarán de lo mismo que practicaron por años: la mentira, la calumnia, el insulto, el ninguneo, el escupitajo mediático, el 'no presentar pruebas de lo dicho', el abuso de poder en medios, el tribunal mañanero. Y de una plataforma informativa ridícula, como la que han construido en décadas. Chillones, pues. En plural.

"En serio pensaron que personajes como Alito, los Chuchos y como se llame el presidente del Acción Nacional, ¿serían una opción elegible? ¿Qué las bobadas de Bertha 'jalarían' al electorado joven? La derrota de Bertha demuestra que el asunto no es de género ni de columnas de 'especialistas', sino de aparato. Y ése ya se los arrebató el oficialismo hace seis años", expuso.

Tachó a la Oposición de defender causas como la "no a la sobrerrepresentación" en el Congreso por intereses personales y señaló que la defensa del Poder Judicial es una "autodefensa".

"Los criminales tienden a unirse cuando se ven amenazados. Lo que está en juego no es la autonomía de los jueces, sino quien maneja el negocio de la compraventa de la justicia", indicó.

Con un "continuará" al final de su escrito dejó entrever que más adelante volverá a emitir más textos.