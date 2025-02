Marco Antonio Solís sorprende a sus fanáticos con baile de rap

Marco Antonio Solís, "El Buki", sorprendió a sus fanáticos y demostró que también le gusta el rap de Kendrick Lamar al postear un video donde aparece bailando el tema "Not Like Us".

El momento fue captado durante uno de los conciertos del intérprete de "Si No Te Hubieras Ido", donde con todo y sombrero tejano se movió al ritmo del éxito musical del estadounidense que recientemente se presentó en el show de medio tiempo del Super Bowl.

Durante el video, "El Buki" demuestra su talento en el baile mientras es acompañado por un grupo de bailarinas enfundadas en trajes dorados, consiguiendo que el público lo ovacionara.

el meme se hizo canon



Marco Antonio Solis haciendo el trend de Kendrick Lamar "Not Like Us" pic.twitter.com/uXObIAf1oy — BeatsLatino (@BeatsLatino) February 24, 2025

El show también contó con un emotivo momento por parte del cantautor al celebrar el cumpleaños de su esposa, Cristy.

El famoso de 65 años sigue con los éxitos que le atrae su gira Más Cerca de Ti, la cual lo llevará a ofrecer shows en países como Paraguay, Colombia y República Dominicana en marzo.