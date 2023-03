Marchan y gritan por las que ya no están

CIUDAD DE MÉXICO .- Amigas, compañeras, sobrinas, hijas o vecinas marchan y gritan por las víctimas de feminicidio , por aquellas que ya no están. Exigen justicia por las mujeres que ya no pueden hacerlo.

Un contingente que salió de la Prepa 4, lo hizo con el retrato de Sofía Morales.

"No estamos todas, nos falta Sofía", decía el cartel sostenido por Adela, quien exige justicia por su amiga.

"Era nuestra compañera de Prepa 5, lamentablemente el año pasado, el día 8 de abril fue a una fiesta, fue drogada y lamentablemente falleció. Estamos aquí para gritar por ella, como ella lo hacía por todas las mujeres.

Sofía perdió la vida en su último semestre de la prepa, según sus amigas, tenía el sueño de estudiar artes o veterinaria por su gran amor por los animales.

Era activista pro derechos de animales, mujeres y personas LGBTQ+, tenía 17 años.

En el contingente también se ve a la familia de Mercedes, quienes acusan fue asesinada por Édgar Alfredo, su sobrino, que por problema de drogas, le arrebató dinero con violencia brutal.

"Ella era una maestra ya retirada, vivía con mi abuela. Su sobrino, un drogadicto que por sus drogas y problemas de dinero. Estaba ella dormida un 24 de diciembre y con un cuchillo de cocina la dejó sin vida. La apuñaló en la cara con toda la saña del mundo y las autoridades se tardaron en llegar por ella y hasta ahora no sabemos dónde está este maldito asesino", expuso Susana Sánchez, sobrina de Mercedes.

"Sigue libre, se robó el coche de mi tía, se robó todo su dinero y a mi abuela la golpeó", agregó la originaria de Tlalnepantla, Estado de México.

Yanet Manzano abrazaba el cuadro de una niña con vestido azul de fiesta. Decía que era su tía Rocío Aguilar Cruz, problemas y pobreza le impidieron a la familia tener un retrato de ella de adulta.

"La mató un hombre que decía quererla", contó la sobrina.

"Mi tía era drogadicta, solo por pedir un vaso de agua se ganó el que la mataran, la acuchillaran, la fueran a colgar y la fueran a tirar como si fuera basura. El hombre quiere salir pagando 10 mil pesos por el daño, pero el daño desde hace 20 años no nos lo pagan, mi tía diario nos hace falta, a mi mamá le hace falta", resalta.

Tenía 33 años cuando la mataron, en la alcaldía Álvaro Obregón, en colonia Minas de Cristo.

"Mi tía es Rocío Aguilar Cruz, que no se nos olvide, diario nos hace falta", insiste.

Entre los gritos dos mujeres gritaron por Ana y Estrella, madre e hija de 36 y 8 años, respectivamente.

"Se llevaron a mi prima y a mi sobrina hace un año y las mataron hace un año. Las encontraron muertas en Morelos. Exigimos justicia, no sabemos si el tipo sigue libre o si no, entonces necesitamos justicia por ellas que no sean olvidadas y que se escuche su voz", sostiene.