Presume Ebrard potencial de México para invertir

Reunido en León, Guanajuato, con integrantes de la Concamin Bajío, el Canciller aseguró que, a nivel internacional, existe certeza sobre la estabilidad macroeconómica del País y su potencial de crecimiento en los próximos años.

"En 15 días, en Nueva York, Londres y Singapur hubo transacciones por 120 mil millones de dólares referidos en pesos, impresionante. ¿Por qué? Dicen ellos (los inversionistas): 'México tiene buenos números, su ratio ingreso contra deuda es buenísimo'. Nuestra deuda es de la mitad del Producto Interno Bruto, nuestro ahorro de pensiones es el 20", indicó.

Ebrard dijo que tanto los líderes políticos como el mercado están viendo el potencial de México que, tras el nuevo escenario internacional post-pandemia, la guerra Rusia-Ucrania y las tensiones con China, se puede convertir en un foco de atracción de inversiones.

"La clase dirigente en el mundo piensa que México es un País que tiene una oportunidad inmensa y que México va a crecer económicamente mucho en los próximos años, es un hecho, eso denlo por hecho", dijo.

"El mercado también, porque bueno, igual los dirigentes podemos pensar una cosa y el mercado otra, pero no, el mercado también y, ¿en qué lo ves? El manejo de la moneda, nadie va a poner su dinero en pesos si tiene dudas de qué va a pasar con México, ni que fueran suicidas, verdad, jamás lo harían. Entonces, están apostando a que va a haber una estabilidad cambiaria y buenos números, entonces tengo confianza en mover mis inversiones en pesos, si no, no lo harían".

La reunión con los empresarios guanajuatenses fue organizada por la senadora de Morena, Malú Micher, quien ha sido promotora de la candidatura presidencial del Canciller al interior de su partido.